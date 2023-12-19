Заступник глави Нацполіції після скандалу подав у відставку

Клименко підписав наказ про звільнення Тишлека

Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек, після розслідування «Главкома» про те, що він під час відсторонення від посади отримував зарплату, написав рапорт про звільнення. Про це повідомляє «РБК-Україна».

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«Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», – сказав Тишлек у коментарі «РБК-Україна».

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що рапорт про звільнення Тишлека прийнято.

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«Рапорт Тишлека є і його прийнято. Наказ підписав», – додав він.

Зазначимо, що раніше «Главком» поцікавився у МВС, чи отримує заробітну плату та інші виплати Тишлек у період відсторонення від посади. На що у відомстві відповіли: за ним зберігаються всі види грошового забезпечення, крім премії.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2023 року журналісти-розслідувачі оприлюднили відомості, де стверджувалося, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина Олександра Балакай навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта.

Після виходу розслідування очільник МВС Ігор Клименко відсторонив Дмитра Тишлека від займаної посади і призначив службове розслідування. Також було сказано про відкриття кримінального провадження.

Згодом стало відомо, що відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжував отримувати зарплату.