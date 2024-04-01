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Минулоріч медіабізнес Трампа втратив $58 мільйонів – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Минулоріч медіабізнес Трампа втратив $58 мільйонів – Bloomberg
Вартість Trump Media & Technology Group становить близько $7,5 мільярда, попри падіння акцій
фото з відкритих джерел

Компанія Trump Media & Technology Group отримала $4,1 мільйона доходу за 2023 рік

Компанія Trump Media & Technology Group – компанія-власник соціальної мережі експрезидента США Дональда Трампа Truth Social – оголосила про втрату $58 мільйонів прибутку. Ця компанія займається всіма медіаактивами Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що за весь 2023 рік компанія Trump Media & Technology Group отримала всього $4,1 мільйона доходу. Водночас вартість компанії становить близько $7,5 мільярда, попри падіння акцій.

Документи Комісії з цінних паперів і бірж США підтверджують, що Дональд Трамп володіє 57% акцій, вартість яких становить близько $4,25 мільярда. Однак продати їх одразу він не може, тому йому не вдасться монетизувати акції та полегшити свою поточну фінансову кризу.

Для порівняння, дохід Trump Media у 2022 році був на рівні $50,5 мільйона.

Нагадаємо, що раніше кандидат президентських виборів у США та ексочільник країни Дональд Трамп знову розкритикував військову та фінансову допомогу Україні. Він назвав Володимира Зеленського «найбільшим продавцем в історії».

До слова, в разі обрання президентом Дональда Трампа його другий термін буде дуже схожим на перший, тільки в режимі «турбо», вважає спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон.

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Теги: ЗМІ Дональд Трамп гроші бізнес

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