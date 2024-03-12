«Зелений курс» Європи може знищити ще одну галузь у Польщі

Польські фермери говорять, що виробництво цукрових буряків опинилось під загрозою

Протести фермерів у Польщі тривають уже не перший тиждень. Але виявляється, нова програма ЄС «зелений курс» може вдарити не лише по вирощуванню зернових культур, а й по виробникам цукрових буряків, які вимагають змін на законодавчому рівні. Про це пише видання Gazeta.

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Польські виробники цукрових буряків хвилюються, що не зможуть вписатись у «зелений курс» об'єднаної Європи. Більше того, як повідомляє видання Gazeta, скоро Польща може отримати новий привід для протестів – цього разу не через українське зерно, а через «бурякову» загрозу.

Експерти вказують на те, що виробництво цукрових буряків у Польщі зовсім не вписується в «зелені» правила нового курсу Європи.

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«Різке скорочення використання засобів захисту рослин або добрив не дозволить продовжувати вирощувати цукрові буряки», – вважає голова Асоціації виробників цукру у Польщі Міхал Гаврищак.

Тому фермери намагаються домогтися того, щоб їм зробили виняток і пом'якшили нові правила. «У нашому випадку, як і у випадку з іншими фермерами та іншими підприємствами харчової промисловості, набуває чинності стратегія від виробництва до виделки споживача». Вона припускає, що до 2050 року нам доведеться знизити застосування засобів захисту рослин на 50%, добрив також на 50%», – уточнив Гаврищак.

Нагадаємо, що про «зелений курс» об'єднана Європа дізналася наприкінці 2019 року, коли Єврокомісія прийняла десять пріоритетів. Останні передбачають перегляд багатьох нормативних актів, дія яких впливає на клімат. Акти стосуються сільського господарства, біорізноманіття та створення економіки замкнутого циклу, тобто до 2050 року Європа має стати екологічно нейтральною.

До слова, Єврокомісія має намір виступити з новими законодавчими пропозиціями, щоб піти на зустріч протестуючим сільгоспвиробникам, повідомив польській радіостанції RMF FM член Єврокомісії, який займається сільським господарством, Януш Войцеховський.

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«Надійдуть пропозиції щодо зниження тягаря для фермерів», – сказав він, додавши, що «йдеться про пакет заходів, які покликані не так зняти побоювання сільгоспвиробників з приводу «Зеленого курсу», скільки позбавити їх від його елементів, що містяться у спільній сільськогосподарській політиці ЄС». За його словами, «ці заходи підуть на користь фермерам».

Зокрема, зазначив Войцеховський, ці заходи передбачають повну відмову від обов'язкового утримання «під паром» (йдеться про збереження певних територій незасіяними – «Главком») чотирьох відсотків земельних угідь. При цьому фермери матимуть змогу продовжити тримати землю «під паром», і за це вони отримуватимуть винагороди.

Раніше стало відомо, що польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Краківець», орієнтовно до 13 березня.