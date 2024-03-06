Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію
Суддя з Закарпатської області вважає, що Конституція була ухвалена у 1991 році
фото з відкритих джерел

Кандидат на посаду КСУ не зміг пригадати, коли була прийнята Конституція

У понеділок, 4 березня, Дорадча група експертів (ДГЕ) провела співбесіди з п’ятьма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. Один з кандидатів не зміг відповісти на питання про те, коли була прийнята Конституція України.

Зокрема, співбесіда відбулася з п’ятьма кандидатами, серед яких був Андрейчук Любомир Вікторович, суддя Господарського суду Закарпатської області. На запитання про те, коли була прийнята Конституція України він назвав 1991 рік (Конституція України ухвалена 28 червня 1996 року).

Варто додати, що відповідно до Методології ДГЕ, на етапі співбесіди з кандидатами проводяться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей. Згодом, протягом 15 днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, кандидати оцінюються за критерієм високих моральних якостей. У підсумку вони отримають від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

Нагадаємо, на виконувача обов'язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити посаду. Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що він ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.

До слова, попри те, що у 2020-2022 роках судді Конституційного суду не розглядали справи з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, вони все ж отримали додаткові доплати.

Читайте також: Порушення Конституції: двоє чинних нардепів від влади є кандидатами до КСУ
Теги: Конституція Конституційний суд суддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дубінського судять за підроблення документів для виїзду за кордон
Суд продовжив арешт нардепу Дубінському
9 лютого, 14:13
Згідно з рішенням суду, видати візи всім українським біженцям в Ізраїлі мають протягом місяця
В Ізраїлі суд зобов'язав уряд надати всім українським біженцям візу з широкими правами
8 лютого, 06:34
НАЗК зазначило, що чинна система декларування активів цілком відповідає міжнародним стандартам
Декларування знову під загрозою: у чому причина
14 лютого, 20:38
Парламент Італії схвалив угоду із Албанією
Відкриття центрів для мігрантів: парламент Італії ухвалив рішення
15 лютого, 19:13
Якщо громадяни РФ не складуть іспит на знання мови, їм загрожує видворення з Латвії
Чи законний мовний іспит для росіян у Латвії: рішення суду
15 лютого, 20:42
Відомо, що пара має двох спільних дітей, а також дітей від попередніх шлюбів у кожного
«Холостячка» Арістова розлучилася із ексдепутатом «Слуги народу»
21 лютого, 19:34
Загиблий президент Гаїті Жовенель Моїз разом зі своєю дружиною Мартін
Вдову президента Гаїті звинувачено в причетності до вбивства чоловіка
21 лютого, 03:50
Розгляд судової справи тривав рік
Що таке ухилення від мобілізації? Суд на Волині звернувся до тлумачного словника
29 лютого, 19:11
В Україні неможливі будь-які вибори під час воєнного стану, пояснила ЦВК
Чи легітимний президент після 20 травня 2024-го? ЦВК розставила крапки над «і»
4 березня, 11:48

Події в Україні

Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми
Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру
Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру
Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію
Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію
Знищення «Сергія Котова»: британська розвідка назвала наслідки для Чорноморського флоту РФ
Знищення «Сергія Котова»: британська розвідка назвала наслідки для Чорноморського флоту РФ
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
43K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
15K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
11K
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним
9089
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)
7288
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua