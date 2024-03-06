Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію

Суддя з Закарпатської області вважає, що Конституція була ухвалена у 1991 році

Кандидат на посаду КСУ не зміг пригадати, коли була прийнята Конституція

У понеділок, 4 березня, Дорадча група експертів (ДГЕ) провела співбесіди з п’ятьма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. Один з кандидатів не зміг відповісти на питання про те, коли була прийнята Конституція України.

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Зокрема, співбесіда відбулася з п’ятьма кандидатами, серед яких був Андрейчук Любомир Вікторович, суддя Господарського суду Закарпатської області. На запитання про те, коли була прийнята Конституція України він назвав 1991 рік (Конституція України ухвалена 28 червня 1996 року).

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Варто додати, що відповідно до Методології ДГЕ, на етапі співбесіди з кандидатами проводяться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей. Згодом, протягом 15 днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, кандидати оцінюються за критерієм високих моральних якостей. У підсумку вони отримають від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

Нагадаємо, на виконувача обов'язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити посаду. Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що він ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.

До слова, попри те, що у 2020-2022 роках судді Конституційного суду не розглядали справи з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, вони все ж отримали додаткові доплати.