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Атака на Вінниччину: стало відомо про загиблого

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Вінниччину: стало відомо про загиблого
фото: Вінницька ОВА

На місці події тривають роботи по розбору завалів та працюють відповідні спецслужби

Увечері 14 березня на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені.  Про це інформує голова ОВА Сергій Борзов.

Наразі на місці події тривають роботи по розбору завалів та працюють відповідні спецслужби.

Наслідки ворожої атаки публікує «Суспільне».

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Як повідомлялося, ворожий дрон влучив у будинок у Вінницькій області. Сергій Борзов закликав людей перебувати у безпечних місцях до відбою, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА)

Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються.

Зокрема у Харкові впав ворожий «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За словами Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті. Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Теги: вибух окупанти чиновник будинок Олег Синєгубов Ігор Терехов шахед Вінниччина

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