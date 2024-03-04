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Понад 300 американських компаній все ще працюють в Росії – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Понад 300 американських компаній все ще працюють в Росії – ЗМІ
У 2022 році американські підприємства сплатили $751 млн податку до бюджету Росії
фото з відкритих джерел

Багато компаній виправдовують свою присутність на ринку РФ тим, що пропонують «товари першої необхідності»

У Росії все ще працює понад 300 американських компаній. Американські фірми, особливо з сектору товарів широкого вжитку, залишаються одними з найприбутковіших на російському ринку. Про це пише Fortune.

Як зазначається, лише у 2022 році американські підприємства сплатили $751 млн податку до все більш мілітаризованого бюджету Росії. Багато з цих компаній виправдовують свою присутність на ринку РФ, стверджуючи, що пропонують «товари першої необхідності».

Видання зазначає, що через два роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд США оприлюднив комерційні рекомендації щодо праці в РФ, вперше наголосивши на тому, що «підприємства та особи, які працюють в Росії та на окупованих територіях України, ризикують бути причетними до порушень міжнародного права та прав людини». 

У рекомендаціях уряду Сполучених Штатів йдеться про ризики, з якими стикаються американські компанії в Росії. Це зокрема, вплив санкцій, експортний контроль, заборони на імпорт, вразливість до відмивання грошей і корупції. Також підкреслюються ризики, пов’язані з поширенням і впровадженням репресивних законів, включаючи експропріацію та затримання.

«Ситуації із французьким виробником йогуртів Danone і датською пивоварною компанією Carlsberg, чиї активи були націоналізовані кремлівськими дружками практично за одну ніч, є яскравою ілюстрацією таких матеріальних ризиків, з якими зіткнулися компанії, які вирішили залишитися в Росії після початку повномасштабної війни у 2022 році», – пише видання.

Як зазначає видання, ці вказівки уряду США також повинні дати поштовх іншим урядам країн G7 та союзникам видавати подібні вказівки для своїх компаній, які все ще працюють у Росії.

Нагадаємо, у січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності в РФ.

До слова, НАЗК внесло найбільшу у світі мережу швидкого харчування до списку спонсорів війни. Понад 500 ресторанів мережі Subway продовжують працювати на російському ринку. 

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Теги: бізнес імпорт росія

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