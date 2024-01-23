Закон про множинне громадянство: що пропонує Зеленський

Оприлюднено текст законопроєкту президента про множинне громадянство

На сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.

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Законопроєкт пропонує:

визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;

визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України;

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України – документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України актуалізує категорію людей, які не можуть набути українського громадянства з урахуванням рівня загрози нацбезпеки;

документ переглядає підстави для втрати громадянства України;

уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять чи проходили військову службу;

унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ.

Нагадаємо, у грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Однак до сьогодні жодних зрушень у цьому питанні не було.

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22 січня 2024 року було зареєстровано проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства.