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Закон про множинне громадянство: що пропонує Зеленський

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Закон про множинне громадянство: що пропонує Зеленський
фото ілюстративне

Оприлюднено текст законопроєкту президента про множинне громадянство

На сайті Верховної Ради України з'явився текст законопроєкту про множинне громадянство, який подав президент Володимир Зеленський.

Законопроєкт пропонує:

  • визначити держави, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;
  • визначити категорії осіб, які подаватимуть зобов’язання припинити іноземне громадянство для набуття громадянства України;
  • запровадити декларацію про визнання себе громадянином України – документ, у якому іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства особа визнає себе лише громадянином України актуалізує категорію людей, які не можуть набути українського громадянства з урахуванням рівня загрози нацбезпеки;
  • документ переглядає підстави для втрати громадянства України;
  • уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства урегульовує питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять чи проходили військову службу;
  • унормовує питання щодо правового статусу перебування на території України іноземців та осіб без громадянства, які були залучені до захисту України, зокрема, у складі сил ТрО або ДФТГ.

Нагадаємо, у грудні 2021 року президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт про множинне громадянство. Однак до сьогодні жодних зрушень у цьому питанні не було.

22 січня 2024 року було зареєстровано проєкт закону президента Володимира Зеленського про множинне громадянство.

Як свідчили дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, тоді 48% українців не підтримували ідею запровадження подвійного та множинного громадянства. 

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Теги: Верховна Рада закон Володимир Зеленський Україна громадянство

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