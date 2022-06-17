  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
  4. Що відомо про знищений біля Зміїного буксир «Василь Бех»
рус
    Технології

    Що відомо про знищений біля Зміїного буксир «Василь Бех»

    Рятувально-буксирне судно &laquo;Василь Бех&raquo; перебувало в експлуатації усього п'ять років&nbsp; - Що відомо про знищений біля Зміїного буксир «Василь Бех»
    Рятувально-буксирне судно «Василь Бех» перебувало в експлуатації усього п'ять років 
    фото: Вікіпедія

    Рятівне буксирне судно СБ-739 було одним із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії

    Російське судно «Василь Бех», яке було знищене українськими захисниками неподалік від острова Зміїний, є четвертим судно серії 22870 – аварійно-рятувальне буксирне судно. Це одна із найновіших серій кораблів російського флоту: перший корабель проєкту 22870, був уведений в експлуатацію 2014 року.

    Буксир «Василь Бех», як і інші судна цієї серії, виготовив Астраханський судноремонтний завод. На воду судно, яке тоді мало назву СБ-739, було спущене у серпні 2016 року. В експлуатацію СБ-739 ввели у березні наступного року, він став частиною Чорноморського флоту країни-агресора і базувався у окупованому рашистами Криму (порт приписки – тимчасово підконтрольний Росі Севастополь). Уже в червні 2017-го судно приєдналося до постійного угруповання російських кораблів у Середземному морі.

    У квітні 2021 року СБ-739 перейменували на честь капітана 1-го рангу Василя Беха, який помер на початку того ж року.

    Церемонія присвоєння СБ-739 нової назви

    Церемонія присвоєння СБ-739 нової назви

    «Василь Бех» - це судно, яке використовується для буксирування кораблів і суден, що зазнають аварій. Крім того, екіпаж цього судна підготовлений для:

    • гасіння пожеж на кораблях, суднах, плавучих і берегових об'єктах;
    • відкачування води та видачі електроживлення на аварійне судно;
    • евакуації людей та надання медичної допомоги постраждалим;
    • виконання водолазних робіт на глибинах до 60 м та обстежувальних робіт;
    • збору нафтопродуктів.

    Крім того, на судні «Василь Бех» встановлений водолазний комплекс, який дозволяє працювати під водою (на глибині до 100 м) одночасно трьом водолазам.

    Екіпаж судна, згідно із проектною документацією – 26 осіб, під час рятувальних операцій може також розмістити до 36 людей із інших суден та кораблів.

    Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

    Читайте також: Знищення російського буксира: деталі та відео
    Теги: росія корабель флот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що відомо про знищений біля Зміїного буксир «Василь Бех»