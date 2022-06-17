Що відомо про знищений біля Зміїного буксир «Василь Бех»

Рятівне буксирне судно СБ-739 було одним із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії

Російське судно «Василь Бех», яке було знищене українськими захисниками неподалік від острова Зміїний, є четвертим судно серії 22870 – аварійно-рятувальне буксирне судно. Це одна із найновіших серій кораблів російського флоту: перший корабель проєкту 22870, був уведений в експлуатацію 2014 року.

Буксир «Василь Бех», як і інші судна цієї серії, виготовив Астраханський судноремонтний завод. На воду судно, яке тоді мало назву СБ-739, було спущене у серпні 2016 року. В експлуатацію СБ-739 ввели у березні наступного року, він став частиною Чорноморського флоту країни-агресора і базувався у окупованому рашистами Криму (порт приписки – тимчасово підконтрольний Росі Севастополь). Уже в червні 2017-го судно приєдналося до постійного угруповання російських кораблів у Середземному морі.

У квітні 2021 року СБ-739 перейменували на честь капітана 1-го рангу Василя Беха, який помер на початку того ж року.

Церемонія присвоєння СБ-739 нової назви

«Василь Бех» - це судно, яке використовується для буксирування кораблів і суден, що зазнають аварій. Крім того, екіпаж цього судна підготовлений для:

гасіння пожеж на кораблях, суднах, плавучих і берегових об'єктах;

відкачування води та видачі електроживлення на аварійне судно;

евакуації людей та надання медичної допомоги постраждалим;

виконання водолазних робіт на глибинах до 60 м та обстежувальних робіт;

збору нафтопродуктів.

Крім того, на судні «Василь Бех» встановлений водолазний комплекс, який дозволяє працювати під водою (на глибині до 100 м) одночасно трьом водолазам.

Екіпаж судна, згідно із проектною документацією – 26 осіб, під час рятувальних операцій може також розмістити до 36 людей із інших суден та кораблів.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.