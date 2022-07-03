  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Між Мелітополем та Токмаком зірвано міст, яким окупанти постачали зброю, – ЗМІ
рус
    Суспільство

    Між Мелітополем та Токмаком зірвано міст, яким окупанти постачали зброю, – ЗМІ

    Через цей міст ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси - Між Мелітополем та Токмаком зірвано міст, яким окупанти постачали зброю, – ЗМІ
    Через цей міст ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси
    фото: ССО ЗСУ

    Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка

    У Запорізькій області стався вибух між двома окупованими населеними пунктами. Зруйновано залізничний міст між Мелітополем та Токмаком. Про це повідомляє видання «Ріа-Мелітополь».

    Вибух стався у тимчасово окупованому селі Любимівка, яке розташоване за 25 км від Мелітополя.

    «Сьогодні в другій половині дня стало відомо, що підірвано залізничний міст між Мелітополем та Токмаком. Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою рашисти переганяли поїзди зі зброєю та військовою технікою на фронт», – йдеться в повідомленні.

    Як пише видання, цим мостом росіяни переганяли склади зі зброєю і військовою технікою на фронт.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.

    Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

    Варто зауважити, що за даними Генштабу на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.

    Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Між Мелітополем та Токмаком зірвано міст, яким окупанти постачали зброю, – ЗМІ