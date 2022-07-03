Між Мелітополем та Токмаком зірвано міст, яким окупанти постачали зброю, – ЗМІ

Через цей міст ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси

Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка

У Запорізькій області стався вибух між двома окупованими населеними пунктами. Зруйновано залізничний міст між Мелітополем та Токмаком. Про це повідомляє видання «Ріа-Мелітополь».

Вибух стався у тимчасово окупованому селі Любимівка, яке розташоване за 25 км від Мелітополя.

«Сьогодні в другій половині дня стало відомо, що підірвано залізничний міст між Мелітополем та Токмаком. Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка. Цією гілкою рашисти переганяли поїзди зі зброєю та військовою технікою на фронт», – йдеться в повідомленні.

Як пише видання, цим мостом росіяни переганяли склади зі зброєю і військовою технікою на фронт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.

Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

Варто зауважити, що за даними Генштабу на Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Вживає заходів з логістичного забезпечення військ та удосконалює інженерне обладнання позицій.

Агресор продовжує завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку з метою зниження наступальних спроможностей наших військ.