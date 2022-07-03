Австралія оголосила додатковий пакет військової допомоги Україні

Це перший візит керівника австралійського уряду до Києва за всю історію відносин двох держав

Загалом Австралія надала уже військової допомоги на $390 млн

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Під час переговорів австралійський прем’єр заявив про додатковий пакет посиленої допомоги. Про це повідомляє пресслужба президента.

Український президент під час спільної пресконференції зазначив, що це перший візит голови австралійського уряду до Києва за всю історію відносин двох держав.

«Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Австралії Ентоні Албанізом. Це перший візит керівника австралійського уряду в нашу столицю за всю історію відносин двох держав. Історичний момент. Звісно, всі ми хотіли би, щоб цей візит відбувся у мирний час, у час інших обставин. Однак ми дуже цінуємо і дуже вдячні за вашу присутність у цей важливий та відповідальний час», – сказав Зеленський.

Український президент нагадав, що Австралія надає Україні допомогу, зокрема і оборонну. За його словами, Австралія входить до ТОП-держав за обсягами цієї допомоги. Зеленський зазначив, що наші захисники високо оцінили зокрема австралійські бронетранспортери та іншу допомогу від цієї держави.

Зеленський також повідомив, що австралійський прем’єр-міністр підтвердив під час переговорів додатковий пакет посиленої допомоги. Зокрема, голова уряду Австралії повідомив на пресконференції, що його країна збільшуватиме військово-технічну допомогу Україні та надасть іще 14 БТРів та 20 бронеавтомобілів Bushmaster, додаткове військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку відповідно до запиту України на $100 млн. Загалом Австралія надала військової допомоги уже на $390 млн.

Албенізі також розповів про готовність долучитися до міжнародних розслідувань злочинів Росії проти України, запровадити додаткові фінансові санкції та заборони на подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів.

«Ми заборонимо імпорт російського золота, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну», – сказав він.

Прем'єр-міністр Австралії наголосив, що сьогоднішній візит є початком потужних двосторонніх відносин.

За словами Зеленського, ключовими темами на переговорах у Києві були безпекова співпраця між Україною та Австралією і подальший захист свободи.

«Я поінформував пана премʼєр-міністра про ситуацію на передовій, про наші можливості, технічне порівняння, протистояння окупантам. Маємо посилювати міжнародну взаємодію для того, щоб зламати агресивний потенціал Росії. Маємо посилювати санкційний тиск на агресора. Вдячний Австралії за тверду, незламну позицію в цьому питанні», – заявив президент України.

Зеленський наголосив, що своєю агресією проти України Росія створила глобальні загрози, які відчуваються в усіх регіонах світу. Тож сьогодні на зустрічі з Албенізі було домовлено координувати зусилля задля подолання продовольчої кризи, яку РФ спровокувала блокадою українських портів.

Лідери також приділили увагу економічним викликам і необхідності посилити макрофінансову підтримку України. Президент подякував прем’єр-міністру за розуміння українських потреб.

Зеленський зробив акцент на тому, що в понеділок розпочне роботу міжнародна конференція в Лугано (Швейцарія), присвячена відбудові України.

«Обсяг робіт на вже звільнених територіях справді колосальний. А належить звільнити ще понад 2 тисячі населених пунктів на сході та півдні України. Я запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові та вдячний за готовність приєднатися до реалізації цього, впевнений, амбітного проекту», – сказав глава держави.

Зі свого боку прем’єр-міністр Австралії наголосив, що його візит демонструє солідарність між австралійським і українським народами в часи жорстокої агресії проти України з боку Росії, яка не була спровокована і яка відбувається з порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

Албенізі розповів, що під час відвідання Бучі, Ірпеня та Гостомеля побачив на власні очі руйнування цивільних об’єктів і брутальні порушення прав людини внаслідок цієї аморальної війни.

«Австралія готова продовжувати надавати підтримку Українській державі і її народу стільки, скільки буде потрібно, щоб вона отримала перевагу та захистила правопорядок, у якому всі ми існуємо», – заявив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Також раніше уряд Австралії додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, яка обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії «Національна медіагрупа». Вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним.

Також у рамках нової партії військової допомоги Австралія відправила в Україну перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів М113.