Skyranger: супервбивця дронів та ракет. Що відомо про нову систему ППО, яку отримає Україна

Німецький Rheinmetall постачатиме Україні нову мобільну систему ППО

Під час міжнародної виставки озброєнь DSEI (Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference), яка відкрилася 9 вересня в Лондоні, очікується підписання контракту з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про постачання Україні мобільних зенітних платформ Skyranger 35. Що це за озброєння, розповідає «Главком».

Небесний рейнджер

Skyranger 35 – німецька баштова система протиповітряної оборони малого радіусу дії, яка призначена для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів.

Система розроблена у 2004 році компанією Rheinmetall Air Defense, нею і виробляється. «Небесний рейнджер» – універсальна мобільна платформа, дистанційно керована башта, яку можна встановлювати на різну колісну та гусеничну бойову техніку.

Зокрема, як носії Skyranger 35 зараз використовуються бронетранспортери Boxer (Німеччина), Piranha (Швейцарія) та Pandur (Австрія), бойова машина піхоти Lynx (Німеччина), танки Leopard 1 та Leopard 2.

Основні тактико-технічні характеристики Маса башти – 4,5 т.

Озброєння – 35-мм револьверна гармата KDG (створена на базі автоматичної корабельної зенітної установки, може підніматися на 85° з поворотом на 360°).

Боєзапас – 252 снаряди.

Скорострільність одиночними пострілами – 200 за хвилину.

Максимальна скорострільність – 1000 пострілів за хвилину.

Ефективна дальність вогню – 4 км.

Обслуговування – дві особи (оператори знаходяться усередині транспортного засобу). Вартість Близько 13 млн євро.

Як це працює

«Головна перевага Skyranger 35 – це сучасна система управління (радари різних діапазонів, електрооптичний датчик, інфрачервона камера з лазерним далекоміром) та програмований підрив снарядів. Лазером вимірюється відстань до цілі, після пострілу на дульному зрізі ствола вимірюється швидкість кожного снаряда, і детонатор автоматично встановлюється для підриву на певній відстані від цілі. А кожен снаряд містить 152 вольфрамові циліндри вагою три грами», – розповідає «Главкому» експерт із озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков.

«Леопард» на додачу

Скоріш за все, в Україну поставлять Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1 фото: Hartpunkt

Ще одна перевага Skyranger 35 – можливість встановити на бойову платформу ракетне озброєння, перетворивши таким чином просто зенітну установку на мобільний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК).

Слід зазначити, що у 2021 році з'явилася полегшена версія платформи – Skyranger 30. Гармата там меншого калібру – 30 мм (дальність стрільби – 3 км), і вага вежі – 2,5 тонни. Але завдяки зменшеній вазі система здатна інтегрувати дві ракети «земля-повітря» малої дальності – наприклад, Mistral.

«Якщо замовник матиме прохання – зроблять ЗРК. Але оригінальне базове шасі для Skyranger 35 – бронетранспортер Boxer (це також розробка Rheinmetall), і він платформу з ракетами не потягне – важко. Але якщо поставити систему, наприклад, на шасі танка Leopard 1, то буде нормально», – пояснює в коментарі «Главкому» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко. За його словами, якщо Skyranger 35 і можна з чимось порівнювати, то лише з німецькою зенітною самохідною установкою Gepard. Для заміни якої «Небесний рейнджер», власне, і був створений. При цьому висота ураження повітряної цілі зросла з трьох кілометрів, як у попередника, до чотирьох.

«Кожна із систем Skyranger 35 може охоплювати територію розміром чотири на чотири кілометри, повністю звільняючи її від безпілотників. Це означає, що всі вони будуть знешкоджені», – заявив в інтерв'ю німецькому виданню ZDF генеральний директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер, додавши, що постачання цих систем розпочнеться вже цього року.

Носієм для систем Skyranger 35, швидше за все, буде танк Leopard 1. За словами представника Rheinmetall Бьорна Бернхарда, у них є багато танків Leopard першого покоління, на шасі яких можна встановлювати башти Skyranger.

Андрій Кузьмін, «Главком»