Що відомо про українську крилату ракету «Фламінго»

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Що відомо про українську крилату ракету «Фламінго»
«Фламінго» створена українською компанією Fire Point і призначена для масового виробництва
Defense Express пише, що українська ракета «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk

Крилата ракета «Фламінго», яку незабаром почнуть застосовувати Сили оборони, за своїми характеристиками перевищує відомі американські Tomahawk. Вона має тонну бойової частини та може вражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів, повідомляє «Главком» із посиланням на Defense Express.

«Фламінго» створена українською компанією Fire Point і призначена для масового виробництва. За даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад 4 години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до 6 метрів.

Зовнішні ознаки ракети збігаються з моделлю FP-5: велика крилата ракета з фіксованим прямим крилом і двигуном над фюзеляжем.

Бойова частина «Фламінго» становить 1000 кг, тоді як у Tomahawk цей показник лише 450 кг. Крім того, ракета оснащена супутниковою навігацією, стійкою до РЕБ, та інерціальною системою, що значно підвищує точність ударів.

За словами компанії Milanion Group, виробництво ракети «Фламінго» може досягати 50 одиниць щомісяця.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

До слова, попри гучні заяви Дональда Трампа щодо дедлайнів для Путіна, Київ фіксує непослідовність у діях США та шукає стабільні джерела озброєнняСтавка – на власну збройову промисловість і розвиток ракетних технологій у режимі максимальної секретності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Пріоритетом України стало створення далекобійних ракет, здатних конкурувати з «шахедами» та балістичними ракетами. Після удару по Павлограду, де з радянських часів виробляють ракети, РФ заявила, що вдарила по підприємствах, які виробляють компоненти для дронів та ракет.

