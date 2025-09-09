Головна Країна Події в Україні
Україна отримає системи ППО Skyranger від Rheinmetall

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Україна отримає системи ППО Skyranger від Rheinmetall
Система Skyranger здатна захищати територію площею 16 кв. км
фото: Армія inform

Система Skyranger є мобільною зенітною платформою, яку можна монтувати на танки

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує посилити військову допомогу Україні, надавши їй системи захисту від дронів Skyranger. За словами генерального директора компанії Арміна Паппергера, постачання цих систем розпочнеться вже цього року, передає «Главком».

Він повідомив, що багатомільйонний контракт очікується підписати в Лондоні 10 вересня на виставці DSEI.

Система Skyranger є мобільною зенітною платформою, яку можна монтувати на танки, зокрема на Leopard. Вона здатна захищати територію площею 16 кв. км. Паппергер зазначив, що ці системи можуть створити зони, повністю вільні від безпілотників, і додав, що у нинішній ситуації використання Skyranger може надати вирішальну допомогу Україні. За його словами, Бундесвер також виявив зацікавленість у цій технології.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорювалися технологічні питання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів сьогодні Ставку – передусім технологічні питання. Наявність систем ППО та ракет до них, графік виробництва, графік постачання. Захист нашої української критичної інфраструктури, передусім енергетики. Росіяни зараз концентрують знову удари проти нашої енергетики. Звісно, відповіді наші на це є й будуть, але головне – це стабільність системи. Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість дронів, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, і зокрема далекобійної зброї», – йдеться у повідомленні.

До слова, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.

