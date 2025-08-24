Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта
Окупант під час розмови з рідними
фото: скріншот із відео

43-річний офіцер-морпіх на ім’я Сергій потрапив у полон на Курщині

І у полон потрапив, і мама насварила. Окупант розважив глядачів розмовою із рідними. Вони, замість радіти, що бачать сина і брата живим, накричали ще й претензії виставили. Мовляв, чого ти хочеш, вояко, від матері-пенсіонерки. Як інформує «Главком», курйоз трапився під час інтерв’ю росіянина Дмитру Карпенку.

43-річний офіцер-морпіх на ім’я Сергій потрапив у полон на Курщині. 43-річний чоловік родом із Москви та має вищу освіту. Звання лейтенанта отримав під час навчання у будівельному виші, бо закінчив військову кафедру. Однак через пияцтво він довго не затримувався на жодній роботі. І, зрештою, в голову окупанта відвідала «світла» ідея – необхідно йти в армію. Контракт він підписав іще до повномасштабного вторгнення. І, звісно ж, опинився на фронті в Україні. У російському полоні Сергій уже 10 місяців, але й досі не має статусу військовополоненого, його вважають зниклим безвісти. Тим часом, мама та сестра, яким окупант додзвонився, спершу не повірили, що то він. Просили назвати імена дідуся, бабусі, їхні прізвища. Зрештою, коли все ж упевнилися, то таки їхній родич, почали його сварити.

«Як тебе повернути? Ти чого посміхаєшся? Нам не до сміху. Тобі там весело? Ти чим там займаєшся?», – засипали окупанта питаннями мама та сестра.

Зрештою, мама геть розійшлася.

«Що ти натворив? Ми не знаємо, що нам робити. Що мама-пенсіонерка може зробити? У мене самої здоров’я нема, ноги не носять. Ти подумав про матір? Як вона там? Ходить, повзає, лежить», – кричала розлючена жінка.

Окупант вирішив пожартувати, мовляв, видно, мамо, що ви досить жваві, «бодрячком», там би мовити. І знову напоровся на грубість.

«Вояка. Взяти би тобі ганчіркою, та морду набити», – відповіла матінка.

Мама накричала на полоненого окупанта та просила його набити

Після такої розмови Дмитро Карпенко пожартував, що, мабуть, окупанту краще довше побути у полоні. Однак рідним Сергія він розповів, що робити, аби того визнали військовополоненим.

Раніше російські окупанти, яких взяла у полон 3-тя окрема штурмова бригада, відновили будинок жительки деокупованого Ізюма Харківської області. Троє її синів – військові: один повернувся додому після поранень, другий – воює, третій – зник безвісти.

Нагадаємо, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців.

Також «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна полон військові мама

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія завжди вміла розпалювати міжусобну горожанську війну, вміло підкидаючи дровенят у вогонь суспільного протистояння
Руйнація єдності загрожує смертельними наслідками під час війни
25 липня, 18:08
Держдуми розглядають пропозицію «активістів» відправляти неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім’ю, на війну
У РФ загострюється демографічна та соціальна криза
24 липня, 17:27
РФ втратила в Україні вже 23064 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 липня, 07:21
Українська розвідка постійно відстежує пересування та концентрацію російських сил у Білорусі
Росія відправила сотні військових на навчання до Білорусі – Демченко
11 серпня, 11:11
На момент злочину обвинувачений перебував під дією наркотиків
У Хмельницькому безробітний, який вкрав ноутбук і 26 шоколадних батончиків, сів у тюрму
1 серпня, 15:56
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
2 серпня, 10:48
Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс
РФ хоче чотири області України? Балтійські країни засудили вимоги поступитися територіями
9 серпня, 15:57
Нині триває 1272-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року
18 серпня, 08:16
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
РФ атакувала Луцьк ракетами та дронами: влада повідомила деталі
21 серпня, 07:56

Суспільство

«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта
«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
У Львові піднято біло-червоний «Прапор Надії» (відео)
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
Пройшла Курськ, але не пройшла Покровськ. Згадаймо Катерину Троян
Пройшла Курськ, але не пройшла Покровськ. Згадаймо Катерину Троян
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 серпня 2025
110K
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом
86K
Золкін пояснив, чому росіяни у полоні не спілкуються між собою
12K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9423
Шість кілометрів за пів мільярда. Під час війни на Львівщині затівається ремонт дороги до курорту

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Сьогодні, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Сьогодні, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua