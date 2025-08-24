«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта

43-річний офіцер-морпіх на ім’я Сергій потрапив у полон на Курщині

І у полон потрапив, і мама насварила. Окупант розважив глядачів розмовою із рідними. Вони, замість радіти, що бачать сина і брата живим, накричали ще й претензії виставили. Мовляв, чого ти хочеш, вояко, від матері-пенсіонерки. Як інформує «Главком», курйоз трапився під час інтерв’ю росіянина Дмитру Карпенку.

43-річний офіцер-морпіх на ім’я Сергій потрапив у полон на Курщині. 43-річний чоловік родом із Москви та має вищу освіту. Звання лейтенанта отримав під час навчання у будівельному виші, бо закінчив військову кафедру. Однак через пияцтво він довго не затримувався на жодній роботі. І, зрештою, в голову окупанта відвідала «світла» ідея – необхідно йти в армію. Контракт він підписав іще до повномасштабного вторгнення. І, звісно ж, опинився на фронті в Україні. У російському полоні Сергій уже 10 місяців, але й досі не має статусу військовополоненого, його вважають зниклим безвісти. Тим часом, мама та сестра, яким окупант додзвонився, спершу не повірили, що то він. Просили назвати імена дідуся, бабусі, їхні прізвища. Зрештою, коли все ж упевнилися, то таки їхній родич, почали його сварити.

«Як тебе повернути? Ти чого посміхаєшся? Нам не до сміху. Тобі там весело? Ти чим там займаєшся?», – засипали окупанта питаннями мама та сестра.

Зрештою, мама геть розійшлася.

«Що ти натворив? Ми не знаємо, що нам робити. Що мама-пенсіонерка може зробити? У мене самої здоров’я нема, ноги не носять. Ти подумав про матір? Як вона там? Ходить, повзає, лежить», – кричала розлючена жінка.

Окупант вирішив пожартувати, мовляв, видно, мамо, що ви досить жваві, «бодрячком», там би мовити. І знову напоровся на грубість.

«Вояка. Взяти би тобі ганчіркою, та морду набити», – відповіла матінка.

Мама накричала на полоненого окупанта та просила його набити

Після такої розмови Дмитро Карпенко пожартував, що, мабуть, окупанту краще довше побути у полоні. Однак рідним Сергія він розповів, що робити, аби того визнали військовополоненим.

Раніше російські окупанти, яких взяла у полон 3-тя окрема штурмова бригада, відновили будинок жительки деокупованого Ізюма Харківської області. Троє її синів – військові: один повернувся додому після поранень, другий – воює, третій – зник безвісти.

Нагадаємо, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців.

Також «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.