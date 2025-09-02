Головна Київ Новини
У Києві чутно вибухи: працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві чутно вибухи: працює ППО
У Києві працює ППО
Вибухи чутно на лівому та правому березі Києва

О 09:20 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

Протиповітряні сили збивають російські цілі над столицею та Київщиною. Вибухи чутно на лівому та правому березі. 

«На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав у мережі мер Києва Віталій Кличко.

Оновлено о 09:59

«БпЛА над центром столиці. Будьте обережні! Перебувайте в укриттях!», – попередив Кличко о 09:59.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1287-й день війни.

