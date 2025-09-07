Сирський назвав напрямки, на яких ЗСУ відновили території

ЗСУ відновили у п’ять разів більше територій, ніж втратили на двох напрямка

На Покровському та Добропільському напрямках українським військовим вдалося деокупувати значну частину території. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За словами Сирського, він працював на Покровському, Добропільському та Сіверському напрямках. Найскладнішим залишається Покровський напрямок, де російські війська зосередили найбільше наступальне угруповання. За останній тиждень українські підрозділи відбили близько 350 ворожих атак.

Попри це, на Покровському напрямку Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території, тоді як у серпні втратили 5 кв. км. Подібне співвідношення на користь України зафіксовано і на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач додав, що підрозділи забезпечуються додатковою кількістю боєприпасів та дронів, а також посилюється РЕБ та фортифікації. За результатами роботи на місцях Сирський віддав необхідні розпорядження для зміцнення стійкості оборони.

Нагадаємо, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Сили безпілотних систем та ракетних військ ЗСУ уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» у Брянській області. Цей об'єкт є частиною магістрального нафтопроводу «Стальной конь» і має стратегічне значення для постачання пального російській окупаційній армії. Зафіксовано численні влучання та подальшу пожежу в районі насосної станції та резервуарного парку.

До слова, за минулу добу відбулося 170 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.