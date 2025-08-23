Російський солдат, який воював проти України, втік до Норвегії та попросив притулку

Росіянина затримали у прикордонному селі Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк

Росіянин перетнув кордон пішки, перелізши через паркан

Російський військовий незаконно перетнув кордон Норвегії та попросив там притулку, заявивши, що більше не хоче воювати в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання VG.

Відомо, що росіянина затримали у прикордонному селі Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк. Після незаконного перетину кордону він попросив притулку у країні.

«Він перетнув кордон пішки, перелізши через паркан. Коли він опинився на норвезькій території, самостійно звернувся до місцевої влади», – розповів адвокат росіянина Тронд Піт.

Затриманий виявився колишнім солдатом російської армії, який воював в Україні.

«Він вирішив, що більше не хоче брати участі в подальших війнах. Він зробив вибір поїхати до Норвегії», – додав адвокат.

Правозахисник повідомив, що його підзахисний проходитиме стандартну процедуру розгляду прохання про притулок.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжить чинність Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також запропонує країнам-членам рекомендації стосовно подальших заходів. Як передає «Главком», про це заявили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

А от у США навпаки ще більше боротимуться із біженцями. Керівники Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) на вихідних дали доручення своїм підлеглим збільшити кількість затримань мігрантів.