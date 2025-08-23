Російський солдат, який воював проти України, втік до Норвегії та попросив притулку
Росіянин перетнув кордон пішки, перелізши через паркан
Російський військовий незаконно перетнув кордон Норвегії та попросив там притулку, заявивши, що більше не хоче воювати в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання VG.
Відомо, що росіянина затримали у прикордонному селі Гренсе Якобсельв в регіоні Фіннмарк. Після незаконного перетину кордону він попросив притулку у країні.
«Він перетнув кордон пішки, перелізши через паркан. Коли він опинився на норвезькій території, самостійно звернувся до місцевої влади», – розповів адвокат росіянина Тронд Піт.
Затриманий виявився колишнім солдатом російської армії, який воював в Україні.
«Він вирішив, що більше не хоче брати участі в подальших війнах. Він зробив вибір поїхати до Норвегії», – додав адвокат.
Правозахисник повідомив, що його підзахисний проходитиме стандартну процедуру розгляду прохання про притулок.
Нагадаємо, Європейський Союз продовжить чинність Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також запропонує країнам-членам рекомендації стосовно подальших заходів. Як передає «Главком», про це заявили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.
А от у США навпаки ще більше боротимуться із біженцями. Керівники Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) на вихідних дали доручення своїм підлеглим збільшити кількість затримань мігрантів.
