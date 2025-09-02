Фальшива драма кілера Парубія

Син підозрюваного дійсно обороняв Україну і зник у Бахмуті, але батько з ним майже не спілкувався
2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту 52-річного місцевого мешканця Михайла Сцельнікова. Він підозрюється у вбивстві колишнього Голови Верховної Ради і діючого нардепа Андрія Парубія. Кремезний чоловік у суботу, 30 серпня вчинив холоднокровний злочин: серед білого дня підкрався з-за спини до політика, який ішов львівською вулицею, і випустив вісім куль у голову. Парубій загинув на місці події.
Пошуки вбивці тривали дві доби. Уночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного. Як згодом з’ясувалося, кілер-утікач переховувався на Хмельниччині. Джерело «Главкома» у місцевих правоохоронних органах уточнило: Михайло Сцельніков перечікував у будинку поблизу Бакоти у Камʼянець-Подільському районі. Звідти його начебто родич чи знайомий мав переправити через річку Дністер за кордон.
На другий день після затримання підозрюваний вже зізнавався журналістам у скоєнні вбивства Андрія Парубія. Свої мотиви виклав дивним чином, мовляв, це «особиста помста українській владі» (важлива ремарка: з початку вересня 2019 року Парубій перебував в опозиції – «Главком»). Також Сцельніков попросився, щоб його Україна обміняла до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина».
Пізніше з відкритих джерел стало відомо, що син кілера Парубія дійсно служив у лавах ЗСУ. Правда й те, що хлопець загинув за Батьківщину.
«Главком» розповідає подробиці цієї драми.
Позивний «Лемберґ»
20 травня 2023 року фейсбук-сторінка львів’янки Олени Чернінької стала «чорною»: у боях за Бахмут загинув її син Михайло. Слова співчуття залишили у тому числі відомі українці.
«Під Бахмутом загинув син Олени Чернінької Михайло. Єдина дитина люблячої мами», – написала народна артистка України Марія Бурмака.
«Журналістка «Еспресо», письменниця і мисткиня Олена Чернінька втратила на війні сина Михайла. Вічная памʼять Герою. Щирі співчуття… У молитві з Вами…» – розділив біль нардеп Михайло Княжицький.
Полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков – син підозрюваного у вбивстві Парубія Михайла Сцельнікова і львівської письменниці Олени Чернінької. Навесні 2023 року хлопцеві виповнилося 28 років; він служив у розвідці третього мехбату 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».
Чернінька у відеозверненні розповіла деталі. За її словами, син Михайло отримав важке поранення у Бахмуті. Однак його звідти не вдалося евакуювати побратимам через щільні обстріли. Фактично Михайло разом із воїном із позивним «Банан» залишилися помирати у Бахмуті.
«Спочатку у нього (Михайла-Віктора Сцельнікова – «Главком») був позивний «Львів», оскільки він львів’янин. А потім, коли він перевівся у свою крайню бригаду, там була позиція під назвою «Львів». Щоби не плутати, побратими дали йому новий позивний «Лемберґ» (назва міста Лева німецькою мовою – «Главком»), – зазначила ЗМІ матір оборонця.
На початку 2024 року «Видавництво Старого Лева» видрукувало книгу «Лемберґ» авторства Олени Чернінької.
«Лемберґ. Це не просто книга про сина, якого досі шукає мама. Це книга саме про війну. Про її справжнє обличчя. Щосекунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга наскрізь у материнських сльозах», – таку рецензію дав колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Станом на початок вересня 2025 року, Михайло-Віктор Сцельніков вважається особою, яка зникла безвісти. Датою зникнення вказано 19 травня 2023 року, місце зникнення – місто Бахмут Донецької області.
Після арешту ексчоловіка Олена Чернінька вийшла із заявою у медіа: вона та її син 27 років не підтримували зв’язку з підсудним. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували її сім’ю.
Колишня колега Чернінької Ірина Коваль додала у соцмережах, що сина Михайла жінка виховувала самотужки.
«Цей «батько» покинув родину, коли дитині був рік», – підкреслено у лапки взяла слово «батько» пані Коваль, говорячи про підозрюваного Михайла Сцельнікова.
Ще деталь до портрета підозрюваного. Як виявилося, у нього була друга сім’я, яку він теж покинув. Шлюб розпався у січні 2019 року. А з серпня 2023 року суд почав примусово стягувати з Михайла Сцельнікова аліменти на утримання малолітньої дитини.
Окремо кілька слів про полеглого Героя. До великої війни Михайло-Віктор Сцельніков працював в ІТ-сфері, зокрема, реалізовував проєкт на замовлення американців. Головний офіс компанії був у Харкові.
За день до вторгнення, 23 лютого 2022 року хлопець зареєстрував на сайті президента електронну петицію з вимогою негайно впровадити візовий режим із Росією. Окремо наполягав не видавати візи громадянам, котрі отримали російські паспорти на тимчасово окупованих РФ територіях України. На думку Михайла-Віктора Сцельнікова, не мали права претендувати на візи й ті особи, які розпалювали ворожнечу у соціальних мережах чи будь-яким іншим шляхом проти суверенітету та цілісності України.
У результаті е-петиція на початку війни загубилася і зібрала лише 101 голос при необхідних 25 тисяч.
Задум підозрюваного. Де логіка?
Нині ключова ідея підозрюваного у вбивстві Парубія – втекти до Росії, щоб не відбувати реальний термін покарання у разі визнання винуватості за вироком суду. Нагадаємо, що Михайлу Сцельнікову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Україна має приклади обміну своїх співгромадян до РФ, не дочекавшись останнього слова Феміди. Наприклад, у вересні 2022 року до держави-агресорки у статусі військовополоненого поїхав тодішній нардеп і кум Путіна Віктора Медведчук. Його Україна виміняла на 200 захисників «Азовсталі», які перебували у полоні.
Аби цей план Михайла Сцельнікова здійснився, має надійти зворотній імпульс. Себто Росії слід включити цього чоловіка (якщо він дійсно цікавить ворога) у списки обміну і подати до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Поки це лише бажання однієї людини, яка вчинила злочин і тепер розуміє суворість покарання.
Насамкінець показова мораль від покійного хлопця, про якого через три десятки років начебто згадав горе-батько, підозрюваний у вбивстві політика. «Кожен раз коли хтось говорить, що винні політики, керівники і риба гниє з голови, то дайте йому смачного ляпаса. А потім нагадайте йому що все починається з них самих, їхньої моралі і позиції», – написав у Facebook воїн Михайло-Віктор Сцельніков за місяць до загибелі.
Віталій Тараненко, «Главком»
