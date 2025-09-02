Фальшива драма кілера Парубія

Син підозрюваного дійсно обороняв Україну і зник у Бахмуті, але батько з ним майже не спілкувався

2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту 52-річного місцевого мешканця Михайла Сцельнікова. Він підозрюється у вбивстві колишнього Голови Верховної Ради і діючого нардепа Андрія Парубія. Кремезний чоловік у суботу, 30 серпня вчинив холоднокровний злочин: серед білого дня підкрався з-за спини до політика, який ішов львівською вулицею, і випустив вісім куль у голову. Парубій загинув на місці події.

Пошуки вбивці тривали дві доби. Уночі 1 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного. Як згодом з’ясувалося, кілер-утікач переховувався на Хмельниччині. Джерело «Главкома» у місцевих правоохоронних органах уточнило: Михайло Сцельніков перечікував у будинку поблизу Бакоти у Камʼянець-Подільському районі. Звідти його начебто родич чи знайомий мав переправити через річку Дністер за кордон.

На другий день після затримання підозрюваний вже зізнавався журналістам у скоєнні вбивства Андрія Парубія. Свої мотиви виклав дивним чином, мовляв, це «особиста помста українській владі» (важлива ремарка: з початку вересня 2019 року Парубій перебував в опозиції – «Главком»). Також Сцельніков попросився, щоб його Україна обміняла до Росії на військовополонених, щоб він «міг поїхати і знайти тіло свого сина».

Пізніше з відкритих джерел стало відомо, що син кілера Парубія дійсно служив у лавах ЗСУ. Правда й те, що хлопець загинув за Батьківщину.

«Главком» розповідає подробиці цієї драми.

Позивний «Лемберґ»

20 травня 2023 року фейсбук-сторінка львів’янки Олени Чернінької стала «чорною»: у боях за Бахмут загинув її син Михайло. Слова співчуття залишили у тому числі відомі українці.

«Під Бахмутом загинув син Олени Чернінької Михайло. Єдина дитина люблячої мами», – написала народна артистка України Марія Бурмака.

«Журналістка «Еспресо», письменниця і мисткиня Олена Чернінька втратила на війні сина Михайла. Вічная памʼять Герою. Щирі співчуття… У молитві з Вами…» – розділив біль нардеп Михайло Княжицький.

Полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков – син підозрюваного у вбивстві Парубія Михайла Сцельнікова і львівської письменниці Олени Чернінької. Навесні 2023 року хлопцеві виповнилося 28 років; він служив у розвідці третього мехбату 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Чернінька у відеозверненні розповіла деталі. За її словами, син Михайло отримав важке поранення у Бахмуті. Однак його звідти не вдалося евакуювати побратимам через щільні обстріли. Фактично Михайло разом із воїном із позивним «Банан» залишилися помирати у Бахмуті.

Михайло-Віктор Сцельніков часто проводив збори коштів на ремонт автівок для свого підрозділу фото: Михайло-Віктор Сцельніков/Facebook

«Спочатку у нього (Михайла-Віктора Сцельнікова – «Главком») був позивний «Львів», оскільки він львів’янин. А потім, коли він перевівся у свою крайню бригаду, там була позиція під назвою «Львів». Щоби не плутати, побратими дали йому новий позивний «Лемберґ» (назва міста Лева німецькою мовою – «Главком»), – зазначила ЗМІ матір оборонця.

На початку 2024 року «Видавництво Старого Лева» видрукувало книгу «Лемберґ» авторства Олени Чернінької.

фото: «Видавництво Старого Лева»

«Лемберґ. Це не просто книга про сина, якого досі шукає мама. Це книга саме про війну. Про її справжнє обличчя. Щосекунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга наскрізь у материнських сльозах», – таку рецензію дав колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Станом на початок вересня 2025 року, Михайло-Віктор Сцельніков вважається особою, яка зникла безвісти. Датою зникнення вказано 19 травня 2023 року, місце зникнення – місто Бахмут Донецької області.

У базі Міністерства внутрішніх справ Михайло-Віктор Сцельніков зазначається як особа, яка зникла безвісти дані: МВС

Після арешту ексчоловіка Олена Чернінька вийшла із заявою у медіа: вона та її син 27 років не підтримували зв’язку з підсудним. Новини із суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували її сім’ю.

Колишня колега Чернінької Ірина Коваль додала у соцмережах, що сина Михайла жінка виховувала самотужки.

«Цей «батько» покинув родину, коли дитині був рік», – підкреслено у лапки взяла слово «батько» пані Коваль, говорячи про підозрюваного Михайла Сцельнікова.

Ще деталь до портрета підозрюваного. Як виявилося, у нього була друга сім’я, яку він теж покинув. Шлюб розпався у січні 2019 року. А з серпня 2023 року суд почав примусово стягувати з Михайла Сцельнікова аліменти на утримання малолітньої дитини.

Окремо кілька слів про полеглого Героя. До великої війни Михайло-Віктор Сцельніков працював в ІТ-сфері, зокрема, реалізовував проєкт на замовлення американців. Головний офіс компанії був у Харкові.

За день до вторгнення, 23 лютого 2022 року хлопець зареєстрував на сайті президента електронну петицію з вимогою негайно впровадити візовий режим із Росією. Окремо наполягав не видавати візи громадянам, котрі отримали російські паспорти на тимчасово окупованих РФ територіях України. На думку Михайла-Віктора Сцельнікова, не мали права претендувати на візи й ті особи, які розпалювали ворожнечу у соціальних мережах чи будь-яким іншим шляхом проти суверенітету та цілісності України.

скріншот із сайту президента

У результаті е-петиція на початку війни загубилася і зібрала лише 101 голос при необхідних 25 тисяч.

Задум підозрюваного. Де логіка?

Нині ключова ідея підозрюваного у вбивстві Парубія – втекти до Росії, щоб не відбувати реальний термін покарання у разі визнання винуватості за вироком суду. Нагадаємо, що Михайлу Сцельнікову загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Україна має приклади обміну своїх співгромадян до РФ, не дочекавшись останнього слова Феміди. Наприклад, у вересні 2022 року до держави-агресорки у статусі військовополоненого поїхав тодішній нардеп і кум Путіна Віктора Медведчук. Його Україна виміняла на 200 захисників «Азовсталі», які перебували у полоні.

Аби цей план Михайла Сцельнікова здійснився, має надійти зворотній імпульс. Себто Росії слід включити цього чоловіка (якщо він дійсно цікавить ворога) у списки обміну і подати до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Поки це лише бажання однієї людини, яка вчинила злочин і тепер розуміє суворість покарання.

Насамкінець показова мораль від покійного хлопця, про якого через три десятки років начебто згадав горе-батько, підозрюваний у вбивстві політика. «Кожен раз коли хтось говорить, що винні політики, керівники і риба гниє з голови, то дайте йому смачного ляпаса. А потім нагадайте йому що все починається з них самих, їхньої моралі і позиції», – написав у Facebook воїн Михайло-Віктор Сцельніков за місяць до загибелі.

Віталій Тараненко, «Главком»