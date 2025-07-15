Трамп розглядав постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк»: деталі від WP

Під час однієї з розмов лідери України та США обговорювали удари по Москві

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість відправки в Україну зброї великої дальності, здатної уразити цілі в Москві, Санкт-Петербурзі та інших віддалених російських регіонах. Йдеться про крилаті ракети «Томагавк». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За інформацією американських журналістів, ракети «Томагавк» наразі не входять до списку поставок озброєнь українській армії. Проте їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче посилити свій тиск на Москву й істотно посилити позиції України.

Рішучість Трампа чинити тиск на російського диктатора Володимира Путіна проявилася в розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Джерела WP стверджують, що лідери країн у телефонній розмові обговорювали удари по Москві, і Зеленський підтвердив, що такі можливі, якщо США передадуть відповідну зброю.

За словами джерела, знайомого з обговореннями в адміністрації, Трамп вирішив змінити ситуацію з трьох причин. По-перше, він вважав, що Путін виявляє до нього неповагу, зображуючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню. По-друге, він вбачав ефективність військової могутності США у використанні бомбардувальників B-2 і ракет «Томагавк» проти Ірану. Також американський президент вважав, що Путін піде на переговори тільки під загрозою застосування більшої сили.

Tomahawk – це дозвукова крилата ракета великої дальності, розроблена в США. Залежно від модифікації, дальність польоту «Томагавка» варіюється. Сучасні версії, такі як Block IV і Block V, можуть вражати цілі на відстані до 1600-2500 км.

Нагадаємо, Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо під час переговорів із главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що ключовим пріоритетом президента Дональда Трампа залишається зупинення війни Росії проти України шляхом довготривалого врегулювання через переговори.