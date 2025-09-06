Головна Країна Суспільство
«Супер-КАБ». Військовий експерт пояснив, чим допоможуть Україні нові американські ракети Eram

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Супер-КАБ». Військовий експерт пояснив, чим допоможуть Україні нові американські ракети Eram
Eram – це гібрид авіаційної бомби та крилатої ракети
Загальна вартість контракту на постачання Eram, який фінансується за рахунок Данії, Нідерландів та Норвегії, становить $825 млн

До кінця жовтня 2026 року Україна має отримати першу партію найновіших американських ракет Eram у кількості 840 одиниць. Усього має бути поставлено 3350 авіаційних боєприпасів – відповідний контракт схвалив Державний департамент США. Військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник у коментарі «Главкому» пояснив, як вони допоможуть Україні.

«Eram – це гібрид авіаційної бомби та крилатої ракети. Швидше за все, у американців надлишок звичайних авіабомб, от і вирішили – чого добру пропадати, зробили супер-версію керованої авіаційної бомби. Додали крила, систему навігації (є можливість роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби), двигун. Щодо ефективності нових ракет, то, судячи з відомих зараз характеристик, за максимальною дальністю вони близькі до Storm Shadow, Scalp і Taurus. Маса бойової частини, щоправда, вдвічі нижча. Але при цьому вартість однієї ракети Eram – уп'ятеро менша», – пояснив експерт.

Eram (Extended range attack munition, «Ударний боєприпас збільшеної дальності») – крилата ракета класу «повітря-земля» на основі 227-кілограмової авіаційної бомби. Вона розроблена у 2024 році корпорацією The Boeing Company на замовлення Повітряних сил США. У березні 2025 року розпочалася її дослідницька експлуатація.

Ракети виготовляються двома приватними компаніями – CoAspire у штаті Вірджинія та Zone 5 Technologies у Каліфорнії. Випробування авіаційних боєприпасів було проведено на американському легкому палубному штурмовику Douglas A-4 та винищувачі МіГ-29.

Основні тактико-технічні характеристики:

  • Маса бойової частини – 220 кг;
  • Максимальна швидкість – 760 км/год;
  • Максимальна дальність – 460 км;
  • Імовірне кругове відхилення – 10 м.

Загальна вартість контракту на постачання Eram, який фінансується за рахунок Данії, Нідерландів та Норвегії, становить $825 млн. Враховуючи кількість ракет – 3350 одиниць, вартість одного ударного боєприпасу – близько $250 тис.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ. 

