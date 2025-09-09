Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT

Іноземні компанії масово приходять в Україну, щоб надавати свої технології ЗСУ та отримати можливість випробувати їх в умовах реальних бойових дій

Україна перетворилася на «столицю дронів західного світу», де активно розвивається внутрішня сфера стартапів

Інвестиції у європейські стартапи, що займаються оборонними технологіями, значно зросли з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Венчурні фонди, відмовившись від колишньої обережності, активно вкладають кошти у військові компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

З початку 2022 року оборонні стартапи залучили €2,4 млрд, причому €1,4 млрд з них – лише за перші сім місяців поточного року. Це різко контрастує з показниками 2020 і 2021 років, коли обсяги інвестицій становили лише €30 і €150 млн відповідно. Ці цифри свідчать про величезний інтерес інвесторів до нових компаній, які розробляють широкий спектр технологій: від міні-підводних човнів і автономних дронів до «біороботизованих» тарганів.

Наразі у Європі з'явилися три оборонні стартапи-«єдинороги» з оцінкою понад €1 млрд: виробники дронів Helsing, Quantum Systems і Tekever. На думку багатьох інвесторів, переломний момент настав після Мюнхенської безпекової конференції, коли промова віцепрезидента США Джей Ді Венса викликала тривогу щодо майбутнього партнерства з Європою.

Німеччина отримала найбільшу частку інвестицій, оскільки є одним із головних постачальників військової допомоги Україні після США. Великі німецькі гравці, як-от Helsing, отримали основну частину коштів, але фінансування також залучають і інші стартапи, включно зі Swarm Biotactics, яка розробляє керованих живих тарганів для розвідки. Велика Британія також стає привабливою для інвесторів.

Україна перетворилася на «столицю дронів західного світу», де активно розвивається внутрішня сфера стартапів. Іноземні компанії також масово приходять в країну, щоб надавати свої технології Збройним силам та отримати унікальну можливість випробувати їх в умовах реальних бойових дій. За словами Рани Яред, партнера Balderton Capital, саме практичний зворотний зв'язок є найважливішим фактором, і компанії, які прагнуть стати лідерами, повинні проходити випробування безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад чотири години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до шести метрів.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.