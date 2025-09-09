Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT
Іноземні компанії масово приходять в Україну, щоб надавати свої технології ЗСУ та отримати можливість випробувати їх в умовах реальних бойових дій
фото: Генштаб ЗСУ

Україна перетворилася на «столицю дронів західного світу», де активно розвивається внутрішня сфера стартапів

Інвестиції у європейські стартапи, що займаються оборонними технологіями, значно зросли з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Венчурні фонди, відмовившись від колишньої обережності, активно вкладають кошти у військові компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

З початку 2022 року оборонні стартапи залучили €2,4 млрд, причому €1,4 млрд з них – лише за перші сім місяців поточного року. Це різко контрастує з показниками 2020 і 2021 років, коли обсяги інвестицій становили лише €30 і €150 млн відповідно. Ці цифри свідчать про величезний інтерес інвесторів до нових компаній, які розробляють широкий спектр технологій: від міні-підводних човнів і автономних дронів до «біороботизованих» тарганів.

Наразі у Європі з'явилися три оборонні стартапи-«єдинороги» з оцінкою понад €1 млрд: виробники дронів Helsing, Quantum Systems і Tekever. На думку багатьох інвесторів, переломний момент настав після Мюнхенської безпекової конференції, коли промова віцепрезидента США Джей Ді Венса викликала тривогу щодо майбутнього партнерства з Європою.

Німеччина отримала найбільшу частку інвестицій, оскільки є одним із головних постачальників військової допомоги Україні після США. Великі німецькі гравці, як-от Helsing, отримали основну частину коштів, але фінансування також залучають і інші стартапи, включно зі Swarm Biotactics, яка розробляє керованих живих тарганів для розвідки. Велика Британія також стає привабливою для інвесторів.

Україна перетворилася на «столицю дронів західного світу», де активно розвивається внутрішня сфера стартапів. Іноземні компанії також масово приходять в країну, щоб надавати свої технології Збройним силам та отримати унікальну можливість випробувати їх в умовах реальних бойових дій. За словами Рани Яред, партнера Balderton Capital, саме практичний зворотний зв'язок є найважливішим фактором, і компанії, які прагнуть стати лідерами, повинні проходити випробування безпосередньо в Україні.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад чотири години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до шести метрів.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ. 

Теги: інвестиції Європа технології озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03
Велика сонячна електростанція
Австралія запускає нового конкурента китайським сонячним панелям
12 серпня, 21:45
Європейці платитимуть за продукти більше
ЄС хоче завадити вирубці лісів: європейців чекає стрибок цін на продукти
13 серпня, 09:56
Розбір завалів на місці вибуху, Рязанська область
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
17 серпня, 16:36
У ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
22 серпня, 05:16
США відновлюють газове буріння
Мексиканська затока та Аляска у пріорітеті: США відновлюють продаж ліцензій на видобуток нафти
26 серпня, 16:24
Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
4 вересня, 18:24
Столична поліція висловлює подяку громадянам за дотримання вимог законодавства
Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії
5 вересня, 14:22
Росія набирає кожного місяця мінімум 35 000 військовослужбовців
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
7 вересня, 16:22

Економіка

Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT
Інвестиції у європейські оборонні стартапи значно зросли – FT
Франція та Німеччина пропонують ввести санкції проти «Лукойлу»
Франція та Німеччина пропонують ввести санкції проти «Лукойлу»
Німеччина хоче створити запас равіолі на випадок війни з Росією
Німеччина хоче створити запас равіолі на випадок війни з Росією
У великих російських містах дефіцит бензину
У великих російських містах дефіцит бензину
Росія посилила «тіньовий флот» після нових санкцій Заходу
Росія посилила «тіньовий флот» після нових санкцій Заходу
Країни ОПЕК+ знову домовилися збільшити видобуток нафти
Країни ОПЕК+ знову домовилися збільшити видобуток нафти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9775
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8329
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
4174
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3166
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua