Справа Савченко. Шоу для журналістів та похорони «версії про Медведчука»

«Справа Савченко і Рубана»: саме такою бачать нардепа мережеві жартівники

Для переконливості Луценко влаштував брифінг… на полігоні «Альфи»

Сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко провів брифінг не у звичному антуражі. Захід відбувся не у приміщенні Генпрокуратури, а на полігоні спецпідрозділу СБУ «Альфа» за Києвом. Тут також були присутні перший заступник голови СБУ Володимир Маліков, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін та військовий прокурор Анатолій Матіос. Темою зустрічі стала «справа Савченко і Рубана».

Луценко розказав про нові факти, які вдалося встановити у справі, поскаржився на відсутність просування у розробці «медведчуківської версії» та на те, що ЗМІ надали можливість Савченко висловити свою позицію «на всіх майданчиках». Після цього налякав, що Кремль продовжить гнути лінію з дестабілізації України, і що якщо їхній план «Б» провалився (так Луценко назвав недоведену спробу перевороту, який начебто мали влаштувати Савченко та Рубан), то план «В» не примусить на себе довго чекати. Генпрокурор також заявив, що «має відчуття, що в Україні розпочався план дестабілізації». Очевидно, прокурор має на увазі останні факти нападів на активістів, що прокотились Півднем України. Він також запевнив, що найближчим часом з цього приводу буде проведена нарада силовиків.

Після закінчення брифінгу генпрокурор влаштував для журналістів показове шоу – випробування на полігоні деяких зразків зброї, аналогічної вилученій у Савченко та Рубана.

Що встановило слідство

По-перше, за словами генпрокурора, Савченко і Рубан - виконавці теракту, спланованого у Кремлі. Луценко підкреслив, що слідству відомі прізвища, посади, біографії старших офіцерів Збройних Сил РФ, з дозволу яких молодші офіцери і рядові учасники терористичних загонів надавали Рубану і Савченко зброю для організації теракту в Україні. Зараз серед фігурантів розслідування біля двох десятків росіян.

Генпрокурор підозрює, що «Рубану, очевидно, відомо про плани Кремля більше, ніж нардепу Савченко». «Саме в цьому я вбачаю можливість угоди з паном Рубаном», - сказав Луценко.

По-друге, як розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, всього вилучено чотири міномети 127-мм з 46 мін, з яких 44 осколкових і дві димові. Димові призначені для наводки, щоб побачити, куди падають міни. У самих мінометах відсутні пристрої наведення. 44 міни, як повідомили, - це приблизно від 10 до 12 хвилин пострілів з чотирьох мінометів.

Крім того, знайшли 8 автоматів АК-74 та один АК-74 з повним комплектом (біля 5 тисяч) набоїв. З гранатометів - два ручних протитанкових РПГ-7, до них 14 мін і два одноразові РПГ-22. З 80 вилучених гранат: 20 гранат Ф1 («лимонка» з радіусом дії 200 метрів) та 60 РГД-5 (радіус ураження 25-30 метрів).

Експерт зазначив, що вилучено кулемет НСВ «Утьос» калібру 12,7 мм та гвинтівка «Дончанка» (виготовлена у «ДНР») калібру 12,7 мм, велика кількість набоїв (майже тисяча). Підготовлений снайпер може вбивати 15 до 20 осіб за хвилину. «Утьос» і «Дончанка» пробивають будь-який броньований автомобіль», - додав генпрокурор Юрій Луценко.

По-третє, проведено експертизи і встановлено масштаби можливих людських втрат при застосуванні у Києві усього названого арсеналу. «У разі здійснення теракту нардепом Надією Савченко і керівником Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном у Києві з використанням зброї могли постраждати мінімум 7-7,5 тисяч людей», - уточнив Рувін.

Вручення Надії Савченко зірки Героя України

Луценко під час брифінгу висловив думку, що звання Героя України застаріло. «Дуже важко пояснити, особливо зарубіжним оглядачам, як людина, за яку боролася половина світу, людина, яка отримала найвищу державну нагороду, стала ворогом країни», - сказав генпрокурор.

При цьому Луценко підкреслив, що Савченко - не єдиний Герой України, який нині перебуває під слідством. «Їх четверо, які знаходяться під кримінальними провадженнями», - заявив він.

Генпрокурор додав, що вважає державну нагороду Героя України пострадянською по суті і за формою. Він зазначив, що нагорода дискредитована і запропонував замінити її на іншу - Золотий Тризуб, а також прописати інші вимоги щодо присвоєння вищої державної нагороди.

Як відомо, сам Луценко два роки тому щиро вітав присвоєння нагороди Надії та висловлював їй підтримку.

Слід Медведчука чи гучний піар?

Під час брифінгу Луценко визнав: одіозний політичний діяч, кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук не має ніякого статусу у «справі Савченко та Рубана». «На цей момент достатніх доказів для того, щоб надати Медведчуку якийсь інший процесуальний статус, крім свідка, у слідства немає. Ми ретельно вивчаємо зв'язки Савченко ще в 90-х роках із «навколомедведчуківськими» структурами. Ми ретельно вивчаємо пов'язаних з нею осіб, і з паном Медведчуком», - сказав він.

Нагадаємо, одразу після затримання Рубана на початку березня Луценко не виключив, що Медведчук може бути пов'язаний із діяльністю Савченко і Рубана. Так, речниця генпрокурора у себе на сторінці у Facebook написала: «За два тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко СБУ, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, за планами Москви, які ми також із завданнями вилучили, в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України... Центром таких дій, за багатьма даними, може бути партія (громадська організація - «Главком»), яка називається «Український вибір», яку очолює пан Медведчук».

Через три дні після таких гучних заяв Медведчук повідомив, що збирає матеріали для судового позову проти Юрія Луценка за те, що той припустив його причетність до ймовірних злочинів Савченко та Рубана. «На сьогодні я вивчаю підстави для того, щоб звернутися до суду про захист честі і гідності. Щойно ці підстави будуть встановлені, я це, безумовно, зроблю», - заявив він.

Медведчук тоді запевнив, що ані він, ані його організація не є «мозковим центром» задумів нардепа Савченко і керівника «Офіцерського корпусу» Рубана.

До слова, керівник СБУ Василь Грицак тоді ж категорично заявив, що цей зв’язок між Медведчуком і Савченко з Рубаном існує. «В соцмережах повидаляли ці зв’язки, але насправді зв’язок існує, ми доведемо, що це так», - сказав Грицак.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» понад три роки тому Рубан спростовував зв’язок із Віктором Медведчуком, мовляв, особисто з ним навіть не знайомий. Про напружені відносини між затриманим і рухом «Українським вибором» Медведчука свідчать критичні публікації на однойменному сайті цієї громадської організації. На сайті організації один із її керівників, генерал-майор МВС Ігор Кириченко, три роки тому розкритикував Рубана - мовляв, його допомога у визволенні українців не була безкорисливою.

Савченко та Рубан

Напередодні брифінгу адвокат Рубана Валентин Рибін заявив, що його підзахисний був готовий укласти угоду зі слідством та визнати провину. Як стверджує захисник, на цей крок Рубан був готовий піти задля «повернення в Україну військовослужбовців України» – двох українських військових, які перебувають у полоні бойовиків з часів боїв за Іловайськ у 2014 році.

Натомість представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко спростувала цю заяву і інформацію про готовність бойовиків обміняти Рубана на двох українських військових. «Ніколи ОРДЛО не пропонували за цього «генерала» двох наших військових. Один раз йшлося про формулу один – на одного, а потім ОРДЛО просто включили його прізвище в свій загальний список, де майже триста осіб і заявили, що ніяких малих обмінів не буде, тільки всіх на всіх», - зауважила вона.

За словами генпрокурора, Надія Савченко не зверталась з пропозицією щодо укладення угоди зі слідством.

Адвокат Савченко Андрій Левковець у свою чергу після брифінгу Луценка засумнівався у неупередженості експертиз. «Весь брифінг був дещо дивним», - зазначив він. На прес-конференції стосовно досудового розслідування, заяви робила людина, яка є керівником експертної установи (мова про директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувіна – «Главком» ). «Експертна установа має бути неупередженою і виконувати ті дослідження, які просять обидві сторони у провадженні», - пояснив захисник.

Левковець також підкреслив, що, судячи зі слів генерального прокурора, стадія досудового розслідування завершена, і зараз має відбуватися етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами. Але стороні захисту, якщо вірити адвокату, офіційно про це не повідомляли.

Наталія Сокирчук, «Главком»