Суд випустив Вишинського. Реакція соцмереж

Київський апеляційний суд сьогодні звільнив керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського зі слідчого ізолятора

Обмін полоненими: Зеленський відпустив Вишинського, м’яч на полі Кремля

Київський апеляційний суд ухвалив рішення відпустити з-під варти керівника порталу «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського. «Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання захисника та змінити звинуваченому Вишинському запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання», - зазначив суддя.

Вишинського зобов'язали з'являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання й утриматися від спілкування зі свідками у своїй справі. Електронний браслет на нього не одягали.

Як відомо, Служба безпеки затримала Вишинського 15 травня тогоріч - за ознаками злочину, передбаченого статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. У помешканні та на роботі журналіста відбулися обшуки.

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Тож Вишинський перебував у СІЗО понад рік. 15 липня Подільський районний суд Києва ухвалив рішення залишити журналіста під вартою ще на два місяці - до 19 вересня. На судовому засіданні була присутня російська омбудсмен Тетяна Москалькова. Вона у цей час перебувала в Києві, де провела робочу зустріч з українським уповноваженим із прав людини - Людмилою Денісовою. Вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн. Тоді ж Москалькова заявила, що РФ не повинна виконувати рішення Трибуналу ООН, яке зобов’язувало РФ негайно відпустити наших моряків.

За кілька днів, 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна повернути захоплених українських моряків не в порядку обміну та запропонував обміняти Вишинського на українського режисера Олега Сенцова. Москалькова у відповідь заявила, що журналіста мають відпустити «без попередніх умов».

Вишинський перебував у СІЗО понад рік. Фото: humanrights.org.ua

За даними ЗМІ, у питанні обміну ув’язненими між Україною та РФ, якого з нетерпінням чекають дві країни, і який мав би відбутися з дня на день, Вишинському відведена особлива роль. У червні генпрокурор Юрій Луценко казав, що з різних розвідувальних джерел йому відомо, що «Вишинський — людина, яка цікавить керівників Кремля найбільше».

Так, за інформацією російських ЗМІ, які посилаються на власні джерела, поява у списках на обмін (а йдеться про обмін у форматі 33/33) Вишинського – особиста забаганка президента РФ Путіна. Однак Вишинський категорично відмовився від такої перспективи, незважаючи на те, що в Росії, за чутками, йому обіцяли власний проєкт, чималі гонорари та житло. У коментарі «Главкому» адвокат Вишинського Андрій Доманський напередодні Дня незалежності заявив, що на його клієнта тиснуть.

«Мій клієнт не писав ніяких заяв про обмін, свою провину він не визнає. Сторона захисту і, зокрема, я, не брав участі в будь-яких перемовинах. Щодо того, що через нього гальмується процес обміну, можу сказати, що це є припущення політиків та маніпуляції. Про обіцянки якихось привілеїв для Вишинського я нічого не чув», - підкреслив він

Після оголошення рішення суду Вишинський обійняв свого адвоката Андрія Доманського. Фото ЭХО UA

Вишинський нібито так і не погодився на обмін – Москалькова не змогла його вмовити. Журналіст прагне повного виправдання.

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Офіційної інформації навколо всього, що пов’язано із запланованим обміном, дуже мало. За даними, які з’являються в соцмережах, після відмови Вишинського мінятися Кремль дещо переглянув свої вимоги. Так, російська сторона нібито вимагала відпустити журналіста – і Україна пішла назустріч. Про те, що сьогоднішнє рішення суду було затверджено заздалегідь, свідчить нетривала нарада суддів перед винесенням рішення: в дорадчій кімнаті вони провели не більше 30 хвилин.

Одразу після того, як стало відомо, що суд випустив Вишинського, у соцмережах з’явилася інформація про те, що журналіст нібито передумав і погодився на обмін. Сам Вишинський утаємничив свої плани: «Зараз я маю намір вийти на вулицю і подихати свіжим повітрям. А потім вже, знаєте, як Скарлетт О'Хара: про багато речей я подумаю завтра».

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов переконаний, що рішення суду по журналісту - це початок взаємного звільнення. «Ключову роль зіграли три людини - мама Кирила Вишинського, президенти Путін і Зеленський», - сказав він.

У Путіна не забарилися порадіти рішенню української Феміди. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив: «Ми в Кремлі вітаємо рішення про звільнення Вишинського. Поки в оцінках обмежимося. Ми вітаємо це рішення українського суду».

Реакція на звільнення Вишинського: думки розділилися

Український сегмент соцмереж дуже неоднозначно сприйняв новину про звільнення журналіста із СІЗО. Експарламентарка, колишня голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Вікторія Сюмар трактує звільнення Вишинського як ланку в ланцюзі «налагоджування «культурного и информационного диалога между «братскими народами».

Блогер Карл Волох лаконічно назвав рішення суду по Вишинського «п**цем».

Політолог Кирило Сазонов зауважив: «Вишинського випустили на свободу. А до нього Штепу та Єфремова. Завтра команді Зеленського доведеться випускати злодіїв і вбивць, бо сепар у неволі закінчилися...»

Зазначимо: чимало коментаторів наголошують, що звільнення Вишинського необхідне для обміну ув’язненими та нагадують, що вчора у Сімферополі «судом» був звільнений з-під варти кримський татарин Едем Бекіров.

Журналіст Юрій Бутусов теж більш прагматично оцінює ситуацію: «Це складова частина плану з обміну полонених 33 на 33. Тепер спокійно чекатимемо відповідних дій РФ. Отже, сьогодні-завтра повинні надійти важливі новини».

Проросійськи налаштовані користувачі соцмереж щасливі. Рішення суду по Вишинському привітала речниця російського зовнішньо-політичного відомства Марія Захарова: «Звільнення Вишинського з-під варти - це перший крок на шляху до справедливості стосовно журналіста». Не лишилася осторонь і скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва.

Експрем’єр Микола Азаров теж привітав рішення суду по Вишинському і нагадав, що журналіст пробув за гратами 470 днів.

. Там його називають «пособником російських окупантів» та звинувачують в антиукраїнській пропаганді. Вишинський багато років працює в Україні для російських ЗМІ: був власним кореспондентом ВДТРК (рос. ВГТРК - Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компанія. – « Главком» ), журналістом в українському представництві «РИА «Новостей». Кирило Вишинський внесений до розділу «Чистилище» сайту «Миротворець»

У 2014 році Вишинського нагородили в Росії орденом «За заслуги перед Отечеством» «за об'єктивне висвітлення подій у Криму», а вже наступного року президент РФ Путін задовольнив його прохання про надання російського громадянства (однак від українського паспорту той не поспішав відмовлятися). За словами заступника голови СБУ Віктора Кононенка, орден Вишинському дали за те, що навесні 2014 року він виїхав до Криму «для проведення підривних інформаційних акцій». Після повернення до Києва він ще з кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

На пропагандистську діяльність Вишинський отримував стабільне фінансування: 53 тис. євро щомісячно.

Наталія Сокирчук, «Главком»