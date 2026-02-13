Головна Публікації
Сумнівна законність доходів і конфлікт інтересів: про що мовчать кандидати у судді ВАКС

Авторська стаття
Павло Демчук
glavcom.ua
Павло Демчук
16 лютого 2026 року нарешті розпочнуться співбесіди з кандидатами на посади суддів Вищого антикорсуду та його Апеляційної палати

Друга спроба заповнити вакансії суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та його Апеляційної палати нарешті дійшла до своєї кульмінації. Після того, як 73 кандидати пройшли кваліфікаційний іспит, 5 лютого Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) із запитом скликати спеціальне спільне засідання (співбесіди), щоб оцінити відповідність кандидатів на посади суддів ВАКС критеріям доброчесності.

Це означає, що Громадська рада проаналізує усіх кандидатів, допущених до цього етапу конкурсу ВАКС. Власне «сито» Громадської ради міжнародних експертів – це етап, специфічний для конкурсу саме на суддів антикорупційного суду: участь міжнародних експертів дозволяє провести відбір з вищими гарантіями незалежності та зменшити ризики політичного або іншого неправомірного впливу на добір.

Тож за результатами спеціальних спільних засідань буде вирішено, чи відповідає кандидат вимогам доброчесності. При цьому для такого рішення потрібна більшість голосів від усіх присутніх – і від ВККС, і від експертів разом, але обов'язково, щоб за це проголосувала щонайменше половина міжнародних експертів. Якщо зрештою рішення не приймуть, кандидат автоматично вилетить з конкурсу.

TI Ukraine також аналізує кандидатів, допущених до цього етапу конкурсу. В цьому матеріалі будуть названі найбільш поширені проблеми, виявлені при вивченні відомостей про охочих стати суддями ВАКС та його Апеляційної палати.

Про що питатимуть в кандидатів у судді ВАКС?

Передусім почнемо з визначень. Закон встановлює, що кандидат у судді вважається доброчесним, якщо немає серйозних сумнівів, що він чесний, незалежний, неупереджений, не бере хабарів, дотримується етики, бездоганно поводиться як на роботі, так і в особистому житті, а також що все його майно та спосіб життя відповідають офіційним доходам.

На жаль, не всі з 72 кандидатів (Тетяна Кононенко припинила участь у конкурсі) за результатами нашого попереднього аналізу відповідають цим вимогам. Тут зазначимо, що ми вивчали суто публічну інформацію про учасників конкурсу, і за нею ж формулювали наші запитання. Тому на співбесіді кандидати мають можливість надати пояснення і переконати сторонніх спостерігачів у зворотному. 

Які ж застереження виявлені? Розглянемо по пунктах.

1. Невідповідність задекларованої вартості майна ринковим цінам

Кандидати часто вказують вартість нерухомості та транспортних засобів, що значно нижча за ринкові показники на момент придбання. 

Така практика може свідчити про штучне заниження вартості у документах для ухилення від податків, фінансового моніторингу або приховування справжнього походження коштів. При цьому ми побачили, що в деяких випадках заявлена і реальна вартість зазначених активів відрізняються в рази. А це вже викликає запитання щодо законності джерел походження майна.

2. Невідповідність офіційних доходів фактичному способу життя

У деяких кандидатів задекларовані доходи суттєво не відповідають їхнім витратам і способу життя. 

Наприклад, адвокати декларують заробіток на рівні мінімальної зарплати, попри активну практику та десятки справ у судах. Або сім'ї утримують нерухомість та автомобілі за кошти, що ледве перевищують прожитковий мінімум. Така невідповідність може вказувати на тіньові доходи або на заниження офіційних.

3. Проблеми з доброчесністю у суддівській практиці

Деякі кандидати, які вже мають суддівський досвід, раніше приймали рішення, що викликали запитання щодо їхньої доброчесності. Серед таких рішень, наприклад,  систематичне закриття адміністративних справ про нетверезе водіння через сплив строків притягнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення процесуальних норм. 

Такі епізоди можуть свідчити про несумлінне ставлення до обов'язків або про ризик упередженості.

4. Конфлікти інтересів та етичні застереження

Окремі кандидати мали ситуації, які створювали або могли створити конфлікт інтересів. Зокрема в ході аналізу ми виявили приклади участі у розгляді справ близьких осіб чи колег, участь у подіях разом із особами, щодо яких велися кримінальні провадження, непрозорі пояснення щодо походження подарунків від родичів. 

На жаль, кандидати не завжди послідовно пояснюють такі обставини, що підриває довіру до їхньої здатності дотримуватись високих етичних стандартів.

5. Недостовірне або неповне декларування

Траплялися випадки, коли кандидати не вказували у деклараціях майно, яким імовірно фактично користувалися, помилялися у зазначенні вартості активів або взагалі не декларували певні доходи чи об'єкти власності. В окремих випадках контролюючі органи навіть встановлювали недостовірність даних у деклараціях, що є прямим порушенням вимог законодавства про запобігання корупції.

6. Сумнівні обставини працевлаштування

В ході аналізу ми виявили імовірно формальне працевлаштовання на підприємствах, де фактична діяльність викликає запитання. Наприклад, коли адвокат числиться бригадиром будівельної дільниці, що може бути способом отримати бронювання від мобілізації. 

Таке використання правових механізмів не за призначенням підриває обороноздатність країни та свідчить про готовність кандидата маніпулювати законом заради особистої вигоди.

7. Контакти з державою-агресором або проросійськими структурами

Деякі кандидати відвідували територію РФ або тимчасово окуповану територію України після 2015 року або працювали в компаніях, які мали бізнес-зв'язки з Росією та Білоруссю вже після початку агресії. 

Така діяльність, за відсутності критичних обставин, що її виправдовують, може свідчити про байдужість до контексту війни та національних інтересів, що неприйнятно для судді антикорупційного суду.

8. Зловживання правовими механізмами задля власної вигоди

Також ми виявили випадки, коли кандидати у своєму професійному чи особистому житті вдавалися до зловживань задля отримання особистої вигоди. Зокрема ймовірно сприяли обходу загальної процедури отримання законних підстав для перебування іноземців на території України через створення фіктивних компаній. Або ж у порушення законодавства перебували у черзі на безплатне отримання квартири. 

Інколи кандидати вдавалися й до ухилення від податків, у тому числі отримували прибуток від компаній не через дивіденди, а через поворотну фінансову допомогу, яка не підлягає оподаткуванню. 

Це вказує на наявність сумнівів у бездоганному поводженні в особистому та професійному житті.

***

Наш попередній аналіз виявив низку застережень щодо частини кандидатів: від невідповідності задекларованого майна ринковим цінам та способу життя до сумнівних епізодів у професійній діяльності. У цій статті ми свідомо не наводимо конкретні імена кандидатів, проте усі напрацьовані нами матеріали зможуть використати Громадська рада міжнародних експертів та Вища кваліфікаційна комісія суддів, щоб уже на співбесідах громадськість отримала відповіді на окреслені нами запитання.

Ці факти потребують ретельного з'ясування, адже судді ВАКС мають відповідати найвищим стандартам чесності, незалежності та непідкупності. І саме спеціальні спільні засідання Громадської ради міжнародних експертів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів дають можливість для кандидатів переконливо усе пояснити та розвіяти сумніви.

Павло Демчук,
старший юридичний радник Transparency International Ukraine

