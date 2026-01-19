Суд ухвалив закрите слухання щодо арешту активів Тимошенко

НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам

Сторона захисту заявила, що відкритість процесу є єдиною гарантією від «судилища»

Вищий антикорупційний суд провів закрите засідання у справі лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Суд розглянув клопотання прокурора САП щодо арешту її майна та оголосив перерву до 13:30 20 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Прокурор САП попросив суд провести засідання в закритому режимі, пояснивши це потребою захисту таємниці слідства й персональних даних. Суддя погодився з цим. Водночас адвокати Юлії Тимошенко Максим Сорока та Олександр Готін виступили проти такого рішення.

«Сторона захисту проти, оскільки ми хочемо, щоб уся країна бачила, що насправді відбувається у цьому процесі», – сказав адвокат Олександр Готін

Сторона захисту заявила, що відкритість процесу є єдиною гарантією від «судилища», а закритий розгляд справи, на їхню думку, лише свідчить про її замовний характер.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.

Також народний депутат Сергій Власенко спрогнозував, чи піде Тимошенко на угоду зі слідством. В інтерв'ю «Главкому» політик зазначив, що система правосуддя в Україні зміщується в бік комерційних розрахунків: фігурантам пропонують визнати провину та сплатити кошти в обмін на свободу.

Крім того, Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією.