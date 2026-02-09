Апеляція ВАКС відправила нардепа Гунька за ґрати

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту на попередній вирок першої інстанції

У понеділок, 9 лютого 2026 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) поставила крапку в резонансній справі народного депутата Анатолія Гунька. Попри часткове пом'якшення терміну ув'язнення, вирок набув законної сили: політика взяли під варту безпосередньо у залі суду, і він автоматично втрачає депутатський мандат, пише «Главком».

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту на попередній вирок першої інстанції, який передбачав 7 років позбавлення волі. Під час засідання судді частково змінили вирок, перекваліфікувавши дії нардепа.

За даними НАБУ, депутат разом зі своїм помічником та ще одним спільником вимагали і одержали від представника аграрної фірми хабар в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Загалом йшлося про хабар в $221 тис., з яких необхідно було передати завдаток у $85 тис.

Анатолій Гунько – український політик, адвокат і підприємець. Народився 1976 року в Чернігівській області. У 2015 році балотувався до Київської обласної ради від партії «Наш край», але не був обраний. На парламентських виборах 2019 року висувався від партії «Батьківщина» по 209-му округу Чернігівської області, де посів третє місце, набравши 25% голосів. У 2020 році переміг на проміжних виборах до Верховної Ради по 208-му округу від партії «Слуга народу», отримавши 34,1% голосів. Фігурував у справі про незаконну приватизацію землі. У 2023 році виключений із фракції.

Вирок у справі про хабар – не єдина корупційна історія нардепа. Нещодавно Гунько отримав ще одну підозру від НАБУ та САП за фактом привласнення врожаю на суму понад 30 млн грн.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд 25 березня визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві. Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.

При цьому 9 серпня 2023 року суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу. Крім того, 10 серпня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив про виключення Гунька з фракції.

Згодом стало відомо, що народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька судитимуть за отримання $85 тис. неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Слідством встановлено, що, будучи головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, депутат підбурював представника приватного підприємства дати хабар службовцям Національної академії аграрних наук України і керівнику одного з місцевих органів держвлади.