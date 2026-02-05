Головна Країна Політика
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса

Лідерка «Батьківщини» звернулася до Вищої ради правосуддя щодо дій судді Дубаса

«Суддя Дубас виконує політичне замовлення нових корумпованих власників країни. Наша команда має беззаперечні докази, що він неодноразово порушував законодавство та етичні норми», – про це повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Цей суддя перейняв найгірші практики від Кірєєва: справедливість ніщо, а політичне замовлення – все», – зауважила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» також наголосила, що рішення Вищої ради правосуддя щодо судді Дубаса стане перевіркою на ефективність і незалежність цього органу.

«Якщо вже НАБУ, САП, ВАКС взялися за фальсифікацію справи проти мене, ми зробимо кожний їх неправосудний крок публічним для України і всього світу. Ми не дозволимо їм приховати навіть найменші порушення, ми пильно стежимо за кожним словом, кожною процесуальною дією», – пообіцяла Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» заявила, що справа проти неї – це політичне замовлення.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

До слова, Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко.

