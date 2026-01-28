Нацвідбір на Євробачення: букмекери оголосили ім’я ймовірного переможця

Останнє місце у фіналі Нацвідбору букмекери пророкують одному з гуртів

Стало відомо, хто стане ймовірним переможцем Національного відбору на Євробачення 2026 року. Букмекери спрогнозували порядок місць у фіналі Нацвідбору, які можуть зайняти українські співаки. Про це пише «Главком» із посиланням на Eurovision World.

За прогнозами букмекерів, перше місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення дістанеться співачці Jerry Heil, яка виступить з піснею Catharticus (prayer).

Друге місце букмекери пророкують співачці Monokate з піснею Tyt. Наступне третє місце має дістатися артистці LELÉKA, яка виконає у фіналі пісню Ridnym.

Букмекери оголосили ім’я ймовірного переможця Нацвідбору фото: Cуспільне Мовлення

Наступні місця можуть дістатися іншими фіналістам в такому порядку:

Mr. Vel (Do Or Done).

Molodi (legends).

KHAYAT (Герци).

The Elliens (Crawling Whispers).

LAUD (Lightkeeper).

Valeriya Force (Open Our Hearts).

ЩукаРиба з піснею «Моя земля» .

Букмекери зробили прогноз щодо фіналу Нацвідбору фото: eurovisionworld.com

Водночас варто пам’ятати, що ці місця є лише прогнозами букмекерів. До того ж прогноз постійно змінюється.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Раніше «Главком» писав про те, що визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення.

Також повідомлялося, що стало відомо, якою буде сцена Національного відбору на Євробачення 2026. Цьогоріч організатори Нацвідбору вирішили зробити оригінальний дизайн сцени та самого приміщення, де відбудеться фінал Нацвідбору. За словами креативного продюсера Нацвідбору Германа Нєнова, цього року дизайн сцени мав бути не схожим на попередні Нацвідбори.