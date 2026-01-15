Головна Скотч Шоу-біз
Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів (список)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Став відомий порядок виступів учасників Нацвідбіру на Євробачення-2026 у фіналі
фото: instagram/suspilne.eurovision

У Нацвідборі на Євробачення візьмуть участь 10 учасників

15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення. Про це стало відомо на онлайн трансляції на ютуб-канал Євробачення Україна, передає «Главком». 

Порядок виступів фіналістів Національного відбору на Євробачення 

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026
фото: «Суспільне»

1. Valeriya Force – «Open Our Hearts»

Valeriya Force — Open Our Hearts

2. Molodi – «THE LEGENDS»

MOLODI — legends

3. Monokate – «TYT»

Monokate – TYT

4. The Elliens – «Crawling whispers»

The Elliens — Crawling whispers

5. Laud – «Lightkeeper»

LAUD — LIGHTKEEPER

6. Leléka – «Рідним»

LELÉKA — Ridnym

7. Mr. Vel – «Do or Done»

Mr. Vel – Do or Done

8. KHAYAT – «Герци»

KHAYAT – «Герци»

9. Jerry Heil – «CATHARTICUS »

Jerry Heil — CATHARTICUS

10. «ЩукаРиба» – «Моя земля»

ЩукаРиба — Моя земля

Раніше «Главком» писав про те, що стало відоме імʼя десятого фіналіста Нацвідбіру на Євробачення-2026. Співак Khayat став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Він набрав найбільшу кількість голосів у «Дії» – 91 758 (32,41 %).

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Читайте також:

Читайте нас

