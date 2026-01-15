Нацвідбір на Євробачення: оголошено порядок виступу фіналістів (список)
У Нацвідборі на Євробачення візьмуть участь 10 учасників
15 січня 2026 року відбулося жеребкування, у результаті якого визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення. Про це стало відомо на онлайн трансляції на ютуб-канал Євробачення Україна, передає «Главком».
Порядок виступів фіналістів Національного відбору на Євробачення
1. Valeriya Force – «Open Our Hearts»
2. Molodi – «THE LEGENDS»
3. Monokate – «TYT»
4. The Elliens – «Crawling whispers»
5. Laud – «Lightkeeper»
6. Leléka – «Рідним»
7. Mr. Vel – «Do or Done»
8. KHAYAT – «Герци»
9. Jerry Heil – «CATHARTICUS »
10. «ЩукаРиба» – «Моя земля»
Раніше «Главком» писав про те, що стало відоме імʼя десятого фіналіста Нацвідбіру на Євробачення-2026. Співак Khayat став десятим фіналістом Національного відбору на Євробачення-2026. Він набрав найбільшу кількість голосів у «Дії» – 91 758 (32,41 %).
Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.
