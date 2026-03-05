Дубайські заручники. Українська еліта, яку війна наздогнала на Близькому Сході

«Тиха гавань» перестала бути тихою. Заможні українці, які шукали безпеку на Близькому Сході , тепер скаржаться…

28 лютого 2026 року США та Ізраїль оголосили масштабні операції «Епічна лють» і «Левовий рик» проти Ірану. У відповідь Тегеран завдав ракетних ударів по Ізраїлю, а також Об’єднаних Арабських Еміратах, Катару, Бахрейну. Регіон, який довгі роки вважався «тихою гаванню» для українського бізнесу та еліти, опинився у зоні бойових дій.

Вибухи над Дубаєм, зупинка аеропортів, укриття у підземних паркінгах… Тих, хто раніше тікав від війни в Україні і планував зі своїми статками облаштувати мирне життя подалі від Батьківщини, вона наздогнала на Близькому Сході.

«Главком» розбирався, хто з відомих українців опинився в епіцентрі буремних подій.

Ізраїльський тил

Перші тривожні «дзвінки» пролунали ще напередодні повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року. Деякі народні депутати залишили Україну, попрямувавши саме в напрямку країн Перської затоки та Ізраїлю. І за чотири роки не всі з них повернулися.

На той час нардеп і член нині забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович за два тижні до великої війни вилетів до Ізраїлю. Після цього політик перестав відвідувати засідання Верховної Ради. У своїх заявах він стверджував, що нібито співпрацює з українським посольством в Ізраїлі та «робить усе можливе» для підтримки країни. Водночас до Києва він так і не повернувся станом на початок весни 2026-го.

Рабінович уже чотири роки проживає в Ізраїлі фото: РБК-Україна

Згодом президент Володимир Зеленський позбавив Вадима Рабіновича українського громадянства, а парламент – депутатського мандата. У 2023 році Державне бюро розслідувань оголосило екснардепу підозру у державній зраді. Слідчі заявили, що його публічна діяльність та риторика у медіа працювали на користь держави-агресора.

В Україні Рабіновичу заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошено в розшук. Екснардеп продовжує жити в Ізраїлі. Громадянство цієї країни він має ще з 1990-х років, що ускладнює питання екстрадиції.

У своїх соцмережах Рабінович нині переважно публікує меми, анекдоти та окремі новини, уникаючи прямої участі в українському політичному процесі. Публічної активної політичної діяльності, як до 2022 року, він більше не веде.

«Батальйон Дубай»

Колега Рабіновича з ОПЗЖ, нардеп-втікач Федір Христенко тривалий час перебував в Об’єднаних Арабських Еміратах. За даними його декларації за 2024 рік, він разом із родиною орендував номер у готелі в ОАЕ.

Нині Христенко отримав вирок фото: Comments

Коли 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна, Христенко виїхав з України. У 2025 році Служба безпеки України оголосила йому підозру в державній зраді та зловживанні впливом. За даними слідства, він діяв на користь Росії, будучи агентом Федеральної служби безпеки ще до повномасштабного вторгнення. Після оголошення підозри політика оголосили в розшук.

6 вересня 2025 року СБУ затримала, а суд узяв під арешт Федора Христенка після того, як його передали Україні Об’єднані Арабські Емірати. Наприкінці минулого року суд ухвалив вирок нардепу, обвинуваченому у держзраді. Судове рішення уже набрало чинності і найближчим часом Христенко втратить депутатський мандат.

Сергій Шахов – народний депутат з Луганщини, який виїхав з України у грудні 2022 року та нині живе у ОАЕ.

Шахов котрий рік переховується в ОАЕ фото: «Укрінформ»

У 2021 році САП та НАБУ повідомили Шахову про підозру у недостовірному декларуванні великих сум майна. За версією слідства, депутат не вніс до своєї декларації інформацію про численні квартири, будинки, паркомісця та земельні ділянки, які, як встановили журналісти, фактично належать його цивільній дружині Інні Журбі. Загальна сума «забутого» майна оцінюється у десятки мільйонів гривень.

У 2023 році Вищий антикорупційний суд оголосив Шахова у розшук, оскільки той перестав з’являтися у суді та у Верховній Раді для розгляду цієї справи.

Журналісти проєкту «Схеми» встановили, що нардеп понад два роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина. Апартаменти площею майже 300 кв. м розташовуються в житловому комплексі Ashjar у районі Al Barari. Журналісти порівнювали інтер’єри з відео виступів Шахова під час онлайн-переглядів засідань Комітету з питань екологічної політики та природокористування, а також із фото й відео з аккаунта його старшої доньки – ідентифікувавши таким чином саме це житло.

За оцінками журналістів, оренда цих апартаментів могла коштувати близько $100 тис. на рік; за весь період перебування – приблизно $300 тис.

Крім того, у Дубаї навчаються його діти у приватній школі, про що також свідчать їхні відео в соціальних мережах – витрати, які, за даними журналістів, не були відображені у декларації депутата.

Ще одна представниця забороненої ОПЗЖ – екснардепка Наталія Королевська – також осіла в Дубаї разом із чоловіком, колишнім депутатом Юрієм Солодом. За даними журналістів «Української правди», пара проживає в Address Beach Resort. Наприкінці 2022 року Королевську з Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar; джерела УП серед забудовників повідомляли, що тоді сімейство придбало нерухомість на понад $10 млн.

Депутатські мандати Королевська та Солод склали у 2023 році. Видання також зазначає, що Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук пропонував залишитися в Україні та чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

Королевська і Солод придбали в ОАЕ дорогу нерухомість фото з відкритих джерел

У лютому 2025 року журналісти бачили Королевську, Солода і Шахова разом на святкуванні дня народження матері нардепа Вадима Столара (фракція ОПЗЖ) в Дубаї.

Крім того, до мегаполіса регулярно прилітає депутат Суто Мамоян. На початку січня 2023 року журналісти помітили його у Dubai Mall – одному з найбільших торговельних центрів світу.

Золоті квадрати пустелі: таємна нерухомість українських посадовців

У травні 2024 року понад 70 медіаорганізацій з 58 країн оприлюднили результати масштабного розслідування Dubai Unlocked, що ґрунтується на витоку даних Земельного департаменту Дубаю. Українські журналісти-розслідувачі «Схеми» (Радіо Свобода) та «Слідство.Інфо» виявили серед власників елітної нерухомості в Дубаї чинних і колишніх українських посадовців, народних депутатів, суддів та прокурорів.

Екснардеп (Партія регіонів) та колишній президент «Мотор Січі» В'ячеслав Богуслаєв разом із сином Олександром з 2009 по 2018 роки придбали щонайменше 19 об'єктів нерухомості в елітних районах Дубаю – апартаменти в комплексах Burj Khalifa, Emirates Crown Tower, Aquamarine, Palme Couture Residences та вісім офісних приміщень. Загальна вартість – понад $15 млн.

Богуслаєв третій рік утримується у СІЗО фото: graty.me

На момент публікації розслідування у власності Олександра залишалось п'ять об'єктів у недобудованому Dubai Pearl, решту продано з виручкою $3,5 млн. Богуслаєв перебуває під арештом за підозрою у держзраді – передачі авіадвигунів для штурмової авіації Росії.

Ексміністр екології у часи Януковича Микола Злочевський має двоє апартаментів у комплексі W Residences – The Palm на узбережжі Перської затоки (штучний острів-пальма) загальною вартістю близько $11 млн. Перебуваючи у розшуку через підозри в економічних злочинах, Злочевський переоформив нерухомість на доньку Анну.

Справу Злочевського САП закрила та зняла його з розшуку фото: Українська правда

Екснардеп-регіонал Василь Грицак також має двоє апартаментів загальною вартістю понад $700 тис. у комплексах The Fairways North Tower та Ocean Heights. Нині ці об’єкти записані на сина та дружину.

Загальна вартість виявлених активів родин ексчиновників і нардепів у Дубаї сягає, за підрахунками «Схем», близько $30 млн. І це – лише те, що вдалось зафіксувати у витоку.

Шоубізнес під обстрілами

Паралельно зі «схованками» для капіталу Дубай став притулком для частини українського шоубізнесу. Українська телеведуча Василіса Фролова, яка мешкає в ОАЕ з січня 2022 року, опинилася в епіцентрі іранських атак на Дубай.

Після кількох хвиль ударів дронів і ракет в Об’єднаних Арабських Еміратах у місті було чути вибухи та видно клуби диму – це спрацьовувала система протиповітряної оборони. Тимчасово призупинили роботу два аеропорти, зокрема Міжнародний аеропорт Дубая – один із найбільш завантажених у світі.

Фролова проживає у ОАЕ разом з сім’єю фото з Іnstagram

У прямому ефірі «Сніданку з 1+1» Фролова розповіла, що вибухи тривають уже кілька діб. «Я на власні очі вперше бачила ракети, які збивають прямо над нашим будинком. Буквально пів години тому був дуже сильний вибух. Але це все ППО – воно працює дуже круто».

За словами ексведучої, паніки серед місцевих немає, однак відчуття небезпеки присутнє. Офіційні джерела закликають людей триматися подалі від вікон, але централізованої системи повітряних тривог, як в Україні, у Дубаї немає.

Фролова наголосила: повноцінної системи укриттів у місті немає. Людям рекомендують спускатися у паркінги, однак не всі будівлі мають підземні рівні, які можна вважати безпечними.

Під обстріл у Дубаї потрапила й MamaRika (справжнє ім’я – Анастасія Середа). 36-річна співачка прилетіла в ОАЕ разом із сином Давідом на відпочинок.

Артистка емоційно відреагувала на події у соцмережах: «Коли привезла дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут... З нами все окей, дякую, що хвилюєтеся».

Співачка MamaRika не вперше відпочиває в ОАЕ фото з Іnstagram

Напередодні вона розповідала підписникам, що вже вчетверте прилітає в ОАЕ, адже вважала Дубай безпечним місцем. Хвалила сервіс, якість їжі, велику кількість дитячих розваг. Щоправда, жартувала, що вони з подругою більше почуваються аніматорами та гідами для дітей, ніж туристками.

Втім, «відпочинок без сирен» тривав недовго. Через скасування рейсів співачка фактично опинилася серед тих, хто не може швидко залишити місто.

Співачка та модель Санта Дімопулос, яка живе в Дубаї після початку повномасштабної війни в Україні, під час атаки Ірану розповіла в соцмережах: «Для мене Дубай завжди був про абсолютну безпеку. Відчуття, що все під контролем. І вчора ця ілюзія зруйнувалася».

Водночас артистка впевнена в ОАЕ. Однак запас їжі та води усе ж таки зробила, додала вона.

Співачка Світлана Лобода родом з Ірпеня також перебувала в Дубаї під час повітряної атаки. За словами артистки, вона не змогла залишити ОАЕ через закриті кордони й припинення авіасполучення на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході.

Лобода під час обстрілу Дубай ховалася підземному паркінгу фото з соцмереж

На сторінці в Instagram Лобода опублікувала фото та відео з укриття – підземного паркінгу торгового центру, де люди сидять на стільцях, очікуючи на завершення повітряної тривоги та обстрілів, і підписала: «Дубай. Підземний паркінг. Весело». Проте вже 3 березня Лобода дала концерт в Антверпені. І далі в неї щільний графік виступів по Європі.

Українська скандальна блогерка Анна Алхім (справжнє прізвище – Буряченко), яка внесена до бази «Миротворець» за антиукраїнську позицію та заперечення російської агресії, також нині живе в Дубаї разом із сином. Про свої враження вона розповіла в Instagram.

Алхім переїхала у Дубаї в 2025 року після того, як в Україні на неї відкрили кримінальне провадження фото з сторінки блогерки

За словами Алхім, спершу вона не одразу зрозуміла, що відбувається. Вночі вона нарахувала шість сирен і помітила дрони з вікна готелю. Вдень блогерка вийшла на пляж і побачила готель, по якому, за даними місцевих ЗМІ, влучив дрон.

«Люди бояться, люди не розуміють, що відбувається. Люди не повинні звикати до війни... Світ збожеволів», – бідкалася Алхім.

Нагадуємо, у травні 2025 року проти блогерки відкрили три кримінальних провадження, зокрема, за статтею «Державна зрада». Проте офіційного повідомлення про підозру їй правоохоронці не вручали.

1 серпня 2025 року Алхім заявила, що з сином переїжджає до Дубаю і не планує повертатись. Причину назвала одну – обстріли Києва.

Частенько світиться у Дубаї репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко). Від початку повномасштабного вторгнення він живе за кордоном. Орендує будинок у Барселоні за 5,5 тис. євро на місяць і квартиру в Маямі за $4,5 тис. Нещодавно Потап зізнався, що орендує у Дубаї офіс, який начебто обходиться йому у $12 тис. на рік.

Потап не планує повертатися в Україну фото: Instagram

Репер не раз потрапляв у гучні скандали. Найбільше артиста критикували за відпочинок у Дубаї з росіянами, виступ у Німеччині на концерті російської ретро-музики та інтерв’ю росіянину Юрію Дудю.

Останній рейс із «райського острова»

2 березня 2026 року – через чотири доби після перших ударів по ОАЕ – Іран атакував британську авіабазу «Акротірі» поблизу Лімасола. Іранський шахед пошкодив злітно-посадкову смугу. Атака сталася після того, як британський прем'єр Кір Стармер дозволив США завдавати «оборонних» ударів по Ірану з британських баз, а F-35B з Кіпру вже збивали іранські ракети над Катаром. EasyJet терміново скасувала рейси на острів.

У цей час невістка третього президента Віктора Ющенка Олена Ющенко перебувала разом із сином у кіпрському Пафосі. Вона пояснювала свою присутність на острові тим, що їздить туди на кілька місяців – коли в Україні сильні обстріли або немає світла та тепла. При цьому чоловік Андрій жодного разу за чотири роки великої війни не виїжджав з України.

Олена Ющенко полюбляє відпочивати на Кіпрі фото з соцмереж

Після атаки Олена терміново зібрала лише найнеобхідніше і покинула острів. У Instagram написала: «Знову дуже переломний день у нашому житті. Вчора ми збирали валізи знов – валізи найнеобхіднішого, а інше знов залишилось… Як колись у нас вдома в Україні». Назвавши Кіпр «справжнім раєм на землі», вона зізналась, що плакала, і не знає, чи зможе повернутися: «Мені боляче навіть думати, що я можу не повернутися в мій рай».

Чому ОАЕ та Ізраїль?

Популярність ОАЕ серед тих, хто хоче «сховати» себе і свої гроші, пояснити не складно. Том Кітінґ з британського Центру фінансів та безпеки розповідає: «Об'єднані Арабські Емірати – місце, де ваші гроші в безпеці і запитань ставлять мало. Тому, якщо ви людина, яка хоче вивести кошти з-під пильної уваги у своїй країні, ОАЕ є чудовим місцем для цього».

Реєстри нерухомості Дубаю до недавнього часу залишались закритими для широкого загалу; відсутність податку на доходи фізосіб і слабкий обмін фінансовою інформацією робили емірат привабливим для тих, хто хотів приховати статки. Саме ці переваги ОАЕ використовували українські посадовці, парламентарі та бізнесмени.

Ізраїль, у свою чергу, був зручним для тих, хто мав подвійне громадянство, як-от Вадим Рабінович. Особливістю ізраїльського законодавства є те, що екстрадиція власних громадян фактично неможлива, а отже, й кримінальне переслідування з України зупиняється на кордоні.

Кароліна Терещенко, «Главком»