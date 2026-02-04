Головна Країна Кримінал
За ексголову Держприкордонслужби внесено заставу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За ексголову Держприкордонслужби внесено заставу
Сергій Дейнеко підозрюється в одержанні хабарів
фото: ДПСУ

Заставу було внесено 2 лютого

За екскерівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, підозрюваного в причетності до контрабанди цигарок, внесено заставу 10 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «УП».

Заставу було внесено 2 лютого іншою особою. За другого підозрюваного фігуранта справи заставу (2 млн грн) внесено не було.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів.

Згодом слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України. Їх підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Йдеться про ексглаву ДПСУ Сергія Дейнека та ексначальника відділу прикордонної служби «Соломоново» Олександра Марущака.

Раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводили обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

