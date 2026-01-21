Суд арештував майно чоловіка Тимошенко

Ідеться про три автівки, серед яких радянський ГАЗ-14 «Чайка»

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням онлайн-трансляцію суду.

Під арештом опинилися автівки чоловіка підозрюваної політикиня Олександра Тимошенка: Toyota LC 200, 2018 року випуску, ГАЗ 14, 1983 року випуску, Audi A8, 2016 року випуску, а також два гаражі у Дніпрі.

«Вказані транспортні засоби підлягають арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання», – йшлося у клопотанні правоохоронців.

Водночас суд відмовився арештовувати банківський рахунок Юлії Тимошенко, на який вона отримує заробітну плату та кошти на виконання депутатських повноважень. З цього приводу у суді політикиня заявила: «Це мій єдиний банківський рахунок, на який надходить зарплата. З цього рахунку знімаю готівку, яку використовую для політичної діяльності та власних справ. Жодних переказів із цього рахунку я не проводжу. Арешт рахунку не дозволить мені нормально жити і працювати».

Крім того, антикорупційний суд арештував шість мобільних телефонів, низку чорнових записів та готівку на суму $46,3 тис., вилучених під час обшуку 13 січня 2026 року у партійному офісі «Батьківщини». За словами детектива НАБУ, гроші на суму $40 тис. знаходилися у пакеті з написом «Нова пошта» під робочим столом Юлії Тимошенко. Коли ж розпочався обшук, вона взяла ці кошти і поклала до своєї сумки. Окремо у сумці Тимошенко лежала сума $6 тис. з чорновими записами, де зазначено прізвище особи, якої не називалося у суді.

Водночас у суді Юлія Тимошенко повідомила, що вся готівка у доларах – особисті кошти, які задекларовано.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.