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    У Ростовській області військового затримали за підозрою у зраді на користь України

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    У Ростовській області військового затримали за підозрою у зраді на користь України

    За версією спецслужб, військовослужбовець за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирав секретні відомості військового характеру

    Федеральна служба безпеки Росії затримала у Ростовській області військовослужбовця, підозрюваного у зраді на користь України. Про це повідомляє пресцентр ФСБ.

    За даними ФСБ, військовослужбовець Південного військового округу служив в місті Аксай.

    За версією спецслужб, він за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирав секретні відомості військового характеру.

    «Ця інформація в разі витоку могла завдати шкоди обороноздатності РФ», - йдеться у повідомленні ФСБ.

    ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії («державна зрада»).

    Слідчі дії тривають.

    Росія ФСБ Міноборони військові державна зрада
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