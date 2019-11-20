У Ростовській області військового затримали за підозрою у зраді на користь України
За версією спецслужб, військовослужбовець за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирав секретні відомості військового характеру
Федеральна служба безпеки Росії затримала у Ростовській області військовослужбовця, підозрюваного у зраді на користь України. Про це повідомляє пресцентр ФСБ.
За даними ФСБ, військовослужбовець Південного військового округу служив в місті Аксай.
За версією спецслужб, він за завданням Головного управління розвідки Міноборони України збирав секретні відомості військового характеру.
«Ця інформація в разі витоку могла завдати шкоди обороноздатності РФ», - йдеться у повідомленні ФСБ.
ФСБ Росії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 КК Росії («державна зрада»).
Слідчі дії тривають.