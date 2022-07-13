Рашисти обстріляли Донеччину запальними снарядами: є загиблі та поранені (фото)

10 ударів прийшлося на Авдіївку

Окупанти атакували вісім населених пунктів Донеччини. Поліцейські задокументували 24 удари, внаслідок яких загинули та були поранені мирні жителі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«10 ударів прийшлося на Авдіївку, також під вогнем були міста Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Торецьк і смт Нью-Йорк», – йдеться в повідомленні.

Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них п'ять багатоквартирні, школа, дитячий садок, коксохімічний завод, стадіон, трансформатор, лінії електропередач, гаражі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше окупанти накрили запальними снарядами Бахмут на Донеччині. Згоріли сім будинків.

Нагадаємо, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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