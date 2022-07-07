Херсонці отримали тривожне попередження і... зраділи (фото)

7 липня мешканців окупованого Херсона сповістили про потребу подбати про свою безпеку у найближчі дні

Сьогодні, 7 липня, о 00:33 мешканці Херсона отримали попередження про потребу подбати про свою безпеку у найближчі дні. Про це повідомляють читачі «Главкома».

«Увага, Херсон! Прохання сьогодні та завтра бути уважними та на всякий випадок зачинити вікна. Також, у разі чого, дотримуватися правил двох стін», – йдеться в повідомленні, що отримали херсонці через месенджери.

Це перше подібне попередження за весь час окупації Херсона.

Раніше писали, що в Херсоні все спокійно, вибухи – то за містом, і що в разі чого попередять.

Як свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України, ймовірно, готуються до контрнаступу на Херсон.

Окупанти провели безуспішні наземні штурми на північному заході Херсонщини.

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.