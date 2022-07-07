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    Події в Україні

    Херсонці отримали тривожне попередження і... зраділи (фото)

    ЗСУ готує контрнаступ на Херсон - Херсонці отримали тривожне попередження і... зраділи (фото)
    ЗСУ готує контрнаступ на Херсон
    фото із соцмереж

    7 липня мешканців окупованого Херсона сповістили про потребу подбати про свою безпеку у найближчі дні

    Сьогодні, 7 липня, о 00:33 мешканці Херсона отримали попередження про потребу подбати про свою безпеку у найближчі дні. Про це повідомляють читачі «Главкома».

    «Увага, Херсон! Прохання сьогодні та завтра бути уважними та на всякий випадок зачинити вікна. Також, у разі чого, дотримуватися правил двох стін», – йдеться в повідомленні, що отримали херсонці через месенджери.

    Це перше подібне попередження за весь час окупації Херсона.

    Раніше писали, що в Херсоні все спокійно, вибухи – то за містом, і що в разі чого попередять.

    Як свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України, ймовірно, готуються до контрнаступу на Херсон.

    Окупанти провели безуспішні наземні штурми на північному заході Херсонщини.

    Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який із перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Збройні сили України битимуть російських загарбників у Херсоні «з двох боків». За його словами, багато жителів Херсона мають зброю і чекають сигналу до дій.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Херсонці отримали тривожне попередження і... зраділи (фото)