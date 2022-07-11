Системи Himars, які працюють на передовій, вже довели до паніки пропагандистів РФ

Рупори кремлівської пропаганди визгнають, що Росії нічим відповісти на удари американськими системами залпового вогню

Удари американських систем залпового вогню Himars викликали паніку серед провідних російських пропагандистів та змусили їх критикувати свою владу. Пропагандисти, які хвалили путінську «спецоперацію» визнають, що Росії нічим відповісти на удари американських систем.

Зокрема, один із головних російських агітаторів Міноборони РФ Олександр Сладков розповів про удари українських сил оборони по деяких «центрах ухвалення рішень» росіян. Пропагандист обурюється, що російська влада недостатньо робить для того, аби військово-промисловий комплекс видав якусь зброю, здатну протистояти Himars.

Пропагандист Роман Сапоньков описав особисті враження про ураження ракетами Himars штабу російської армії у Чорнобаївці та складу боєприпасів.

«Так вийшло, що вчора спостерігав удар Himars по Чорнобаївці, Херсон був практично на очах. Я багато разів був під обстрілом, але вразило, що весь пакет, 5 чи 6 ракет, прилетіли майже в п'ятак. Зазвичай РСЗВ лягає по площах, а на максимальній дальності так і зовсім розлітається віялом. Враження, звичайно, справляє, не сперечаюся», – написав він.

Сапоньков зазначив, що удар «Ураганів» після побачених результатів роботи Himars здався йому «несерйозним». Він також припустив, що сьогоднішні результати ударів американськими системами залпового вогню – це лише початок.

«Зрозуміло, що це лише початок. Довбатимуть по Херсону та інших прикордонних містах. По Бєлгороду зокрема. Накриють усі командні пункти та військові об'єкти, дані щодо яких зібрали за останні 4 місяці», – написав пропагандист.

HIMARS – це розроблена наприкінці 1990-х років високомобільна реактивна система залпового вогню. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Дальність сягає 300 км, калібр – 227 мм.

Нагадаємо, американські Himars вже знищують російських окупантів. Раніше з'явилися перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше повідомив, що союзники вже передали Збройним силам України дев'ять американських ракетних систем Himars та аналогічних комплексів. Однак для серйозного контрнаступу наші військові потребують ще десятки.

Додамо, що США анонсували ще один пакет озброєнь для України на суму $400 млн, включаючи чотири нові системи Himars.

У Пентагоні зазначили, що Україна почала здійснювати ефективні локалізовані контрнаступи. Тим часом на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія сильно відстала від свого графіка в наступі на Донбас.