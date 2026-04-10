Vip-cервіс у СІЗО. Скільки коштують і як виглядають платні камери в різних регіонах України

15 слідчих ізоляторів країни за шість років заробили 52 млн грн на платних камерах

Київський слідчий ізолятор – топове місце утримання високих чинів та політиків, підозрюваних насамперед у корупційних злочинах – з 2020 року заробив 31,8 млн грн завдяки послузі надання платних камер. Дані станом на початок березня «Главком» отримав ексклюзивно.

Що цікаво: столичне СІЗО за своїми заробітками на такій послузі переплюнуло результат усієї решти 14 ізоляторів України разом узятих!

Пояснення цьому феномену просте. Саме Київське СІЗО у травні 2020 року першим розпочало «в’язничну реформу», яку ініціював тодішній міністр юстиції Денис Малюська. Зокрема, у слідчому ізоляторі з’явилося чотири камери з поліпшеними умовами, які можна було орендувати за гроші. Довоєнний прейскурант виглядав дуже солідно, можна сказати по-готельному: ув’язненому потрібно було віддати 2 тис. грн за добу перебування у платній камері. Далі діяла система знижок. За тиждень перебування в поліпшених «апартаментах» потрібно було сплатити 8 тис. грн. А місячний «абонемент» вартував 12 тис. грн.

Нинішні розцінки на віп-«апартаменти» у столичному СІЗО ще вищі: 2970 грн треба викласти особі за добу перебування. Тиждень проведення у платній камері оцінюється у 10396 грн. За місяць доведеться заплатити 15540 грн.

Перші платні камери у Київському СІЗО, станом на травень 2020 року Денис Малюська/Facebook

Окремі душові кабінки та унітази – блага цивілізації у платних камерах столичного СІЗО Денис Малюська/Facebook

Як пояснював ексміністр Малюська, запровадження платних камер мало на меті: прибрати корупцію (замість хабаря, аби отримати ліпшу камеру, ці кошти офіційно йтимуть у бюджетний спецфонд) і відшукати додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

«Це один з найкращих та найуспішніших проєктів в пенітенціарній системі, я переконана і впевнена в цьому», – так відгукнулася про платні камери у СІЗО колишня заступниця міністра Малюськи, з якою поспілкувався «Главком».

Редакція отримала від Державної кримінально-виконавчої служби дані про розцінки «віп»-камер у різних регіонах країни.

«Елітні» СІЗО

У топі найдорожчих слідчих ізоляторів України, які здають платні камери для ув’язнених та осіб, які перебувають під слідством, після Київського ізолятора йдуть Харківське, Ізмаїльське і Хмельницьке СІЗО. Наприклад, харківський ізолятор має чотири платні камери, які можуть вмістити 12 осіб. Доба перебування вартує 1465 грн; тиждень – 5125 грн, місяць – 6 тис. грн.

Виторг від «поліпшених» камер Харківського СІЗО протягом 2020 року – першого кварталу 2026 року склав 1,69 млн грн

Ізмаїльське СІЗО (Одеська область) пропонує лише одну платну камеру, де можуть перебувати дві людини. За добу доведеться викласти 1320 грн, за тиждень – 4620 грн, місяць – 6 тис. грн.

Всього за 2021 рік – січень-березень 2026 року ізолятор заробив 512,1 тис грн на платних камерах.

Хмельницьке СІЗО надає у користування ув’язненим дві камери з поліпшеними умовами тримання. Тут одночасно може перебувати чотири особи. Щоб скористатися цією послугою, доведеться заплатити 1154 грн за добу. Тиждень у платних «покоях» коштує 4 тис. грн. А місячне перебування – 7290 грн.

За останні шість років платні камери Хмельницького СІЗО принесли 1,13 млн грн доходу.

Кілька слів про «начинку» таких гратованих апартаментів. Вона однакова у всіх платних камерах слідчих ізоляторах: ліжка, столи, шафи для одягу та особистих речей. Із побутової техніки – телевізори, мікрохвильові пічки, холодильники, кондиціонери. Також комфорт у цих камерах забезпечують душові кабіни, унітази та електричні водонагрівачі.

Як зазначив у відповіді на запит «Главкома» начальник Хмельницького СІЗО, полковник внутрішньої служби Руслан Сухораб, зароблені кошти спрямовуються для проведення ремонтів у звичайних камерах, облаштування харчоблоку та приміщень для резервного приготування їжі під час блекаутів або сплату комунальних послуг.

7 фото На весь екран













Всього, 15 слідчих ізоляторів України, які надіслали інформацію на запити «Главкома», за шість з гаком років заробили 52 млн грн на платних камерах.

Черга на «віп»-камери довжиною у місяць

У трійку найдоступніших СІЗО, які пропонують платні камери, увійшли Кропивницький, Луцький і Чернігівський слідчі ізолятори. Кропивницьке СІЗО бере найменшу плату в Україні – всього 450 грн за добу. Платних камер дві: двомісна і чотиримісна.

Луцьке СІЗО оцінює добове перебування ув’язненого у платній камері у 500 грн (всього три камери на шість осіб). Чернігівський слідчий ізолятор пропонує одну «поліпшену» камеру на дві особи за 517 грн за добу.

У коментарі «Главкому» заступник міністра юстиції Євген Пікалов повідомив, що порядок облаштування камер з поліпшеними умовами тримання регулюється наказом Міністерства юстиції від 15 вересня 2023 року.

«Нині у пенітенціарних установах діє 89 камер з покращеними умовами тримання, які розраховані на розміщення 225 осіб. До речі, з початку повномасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року) в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, станом на квітень цього року вдалося відкрити 22 платні камери на 70 місць. Час очікування платної камери залежить від регіону. Інколи камеру із покращеними умовами можна отримати протягом однієї-двох діб. Максимальний термін очікування платної камери, наприклад, у Хмельницькому та Чернігівському слідчих ізоляторах, складає 30 і більше діб», – розповів високопосадовець.

Заступник міністра юстиції додав, що кількість платних камер з кожним роком збільшується. Наприклад, протягом перших місяців 2026 року відкрито одну камеру на два місця у Полтавській установі виконання покарань №23.

Віталій Тараненко, «Главком».