Не День сміху: Одеса оголосила 1 квітня днем жалоби за загиблими

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Не День сміху: Одеса оголосила 1 квітня днем жалоби за загиблими
Місто оговтується від російського удару 28 березня
фото: Одеська міська рада

В Одесі оголосили днем жалоби за трьома загиблими внаслідок російської атаки 28 березня

1 квітня в Одесі оголошено днем жалоби. Місцева влада закликає одеситів вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання та висловити співчуття рідним і близьким жертв російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську міську раду.

«В Одесі 1 квітня 2026 року оголошено днем жалоби у зв’язку із трагедією, яка сталася внаслідок ворожої атаки 28 березня та призвела до загибелі людей», – йдеться в повідомленні.

Згідно з розпорядженням міського голови, 1 квітня в Одесі:

  • на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств та установ буде приспущено державний прапор України та прапор міста з траурними стрічками;
  • рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки російських дронів на Одесу в ніч на 28 березня 2026 року загинуло троє людей. Спочатку повідомлялося про двох загиблих (34-річного чоловіка на місці та 35-річну жінку в лікарні), проте згодом кількість жертв зросла через смерть важкопораненого чоловіка.

 У Приморському районі зафіксовано пряме влучання в дах будівлі пологового будинку. Персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дозволило уникнути жертв. Унаслідок удару частково зруйновано конструкції між четвертим і п’ятим поверхами прилеглої багатоповерхівки. Вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках у різних частинах району.

У приватному секторі внаслідок атаки спалахнули житлові будинки.

Загалом по Україн тієї ночі російські війська атакували Україну 273 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Сили ППО ліквідували більшість з них.

«Главком» також писав, що уночі 26 березня Російська Федерація масовано обстріляла Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджена портова, енергетична та промислова інфраструктура. На місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Унаслідок російської атаки постраждала одна людина.

