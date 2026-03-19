Заступник командира третьої штурмової пояснив причину рекордних втрат РФ на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Заступник командира третьої штурмової пояснив причину рекордних втрат РФ на фронті
Окупанти за 17 березня зазнали найбільших добових втрат за 2026 рік
«Правильно адаптована система оборони призведе до того, що росіяни просто не зможуть більше просуватися»

Рекордні добові втрати російських військ за 18 березня можуть свідчити про спроби противника досягти результатів на фронті будь-якою ціною. Водночас ключовим фактором у стримуванні ворога залишається ефективна організація оборони, яка не дозволяє росіянам реалізувати свої оперативні цілі та змушує їх зазнавати значних втрат. Про це зауважив заступник командира третього армійського корпусу Максим Жорін, передає «Главком».

«Втрати противника є критично важливим показником, але якщо ми говоримо про стратегічне бачення, то надзвичайно важливо і зупинити будь-яке просування росіян. Наш ворог дуже чутливий до результатів на карті – особливо, коли має якісь конкретні задачі. Як, наприклад, вихід до кордонів Донецької області. Якщо ми організуємо систему оборони так, що росіяни ні на крок не зможуть просуватися хоча б декілька місяців – ось це буде дійсно великим викликом», – наголосив військовий.

Заступник командира третьої штурмової пояснив причину рекордних втрат РФ на фронті фото 1

Жорін додав: «Я кажу не тільки про фортифікації (хоча й про них також), а про систему застосування військ: побудову тих самих «кілзон», правильне розташування підрозділів, ешелонування і тд. Правильно адаптована система оборони призведе до того, що росіяни просто не зможуть більше просуватися. Думаю, це й тон на перемовинах змінить».

Нагадаємо, за 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.

До слова, Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 19 березня 2026 року. РФ у війні з Україною втратила особового складу близько 1 284 090.

