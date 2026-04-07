Лінія фронту станом на 7 квітня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 7 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

7 квітня на фронті відбулося 128 бойове зіткнення

Противник завдав 43 авіаційних ударів, скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4878 дронів-камікадзе та здійснив 2321 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

7 квітня на фронті відбулося 128  бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Куп'янському напрямку

Сили оборони відбили шість ворожих атак, ворог здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав авіаційного удару, застосувавши одну керовану бомбу.

Противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Лиман.

На Куп'янському напрямку

Наші захисники успішно відбили п’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Піщане.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Твердохлібове.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили сім штурмів окупантів у бік Рай-Олександрівки, Різниківки та Озерного.

На Краматорському напрямку

Ворог атак не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку, поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Іванопілля, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Удачне, Гришине, Дачне, Філія, Муравка та Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти десять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове, Калинівське, Січневе та Вороне. Авіаційних ударів зазнали околиці населеного пункту Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Цвіткове, Варварівка, Гуляйпільське, Святопетрівка, Прилуки, Гірке, Оленокостянтинівка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського та Таврійського.

На Оріхівському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Таврійське.

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили п’ять штурмових дій у напрямку Антонівського мосту. Населений пункт Степанівка зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

Нагадаємо, триває 1504-й день повномасштабної війни в Україні.

