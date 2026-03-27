Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт

На Полтавщині через російську атаку зупинив роботу об'єкт газовидобутку

У ніч на 27 березня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами на енергетичну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок влучання пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, що призвело до зупинки видобутку газу та масштабних перебоїв у постачанні. Про це повідомив голова правління компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький, інформує «Главком».

Очільник компанії «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив про зупинку газовидобувного об’єкта для запобігання аварійним ситуаціям.

«Впродовж вчорашнього дня та цієї ночі вони били по об’єкту групи «Нафтогаз», який забезпечує видобуток газу на Полтавщині. Внаслідок атаки виникла пожежа. Обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, роботу об’єкта зупинено», – написав Корецький.

Корецький також додав, що з початку 2026 року Росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру групи «Нафтогаз».

«Главком» писав, що російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, уночі 20 березня російська армія вчергове вдарила по об’єктах «Нафтогазу». Удари дронами ворог завдав одразу по кількох активах у Полтавській та Сумській областях. Унаслідок атаки зафіксовано руйнування. На момент атаки персонал перебував в укриттях, обійшлося без постраждалих.

Крім того, 11 березня російська терористична армія атакувала нафтотранспортну інфраструктуру «Нафтогазу» на півдні України.