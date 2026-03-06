Підозрюваний ексміністр Галущенко керує адміністрацією СІЗО. «Главком» отримав документ

З 17 лютого колишній топпосадовець перебуває під вартою у столичному СІЗО

Колишній урядовець заборонив надавати будь-яку інформацію медіа про його умови перебування у слідчому ізоляторі

Державна установа «Київський слідчий ізолятор» відмовилася надати інформацію на запит «Главкома» про умови тримання підозрюваного колишнього міністра енергетики і юстиції Германа Галущенка. Таку відповідь надав виданню начальник СІЗО Володимир Халавка.

У своєму запиті від 27 лютого 2026 року редакція попросила керівника слідчого ізолятора надати відомості про камеру (умови перебування і з якою кількістю осіб), у якій сидить Галущенко. Також просили повідомити, чи звертався ексміністр або його адвокати чи представники до адміністрації СІЗО за переведенням до платної камери.

Іще «Главком» цікавився, чи сидить разом із Галущенком інший підозрюваний у корупційному злочині Ігор Миронюк, який, за даними нардепа Железняка, є кумом ексміністра.

Натомість начальник СІЗО Володимир Халавка надіслав «Главкому» копію заяви Германа Галущенка на ім’я керівництва ізолятора, датована 4 березням.

Наводимо повний текст заяви: «Прошу у разі надходження запитів засобів масової інформації щодо надання будь-яких відомостей стосовно моїх умов перебування в установі не надавати відповідну інформацію, оскільки вона носить персональний характер».

Разом із тим, 26 лютого адвокат Галущенка Віталій Свірєпов у коментарі «Главкому» повідомив, що його клієнт сидить у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері ще троє ув’язнених.

«Умови звичайні: вбиральня, умивальник», – додав захисник ексміністра.

На уточнююче запитання, чи планує Галущенко переселитися у платну камеру СІЗО, його адвокат не дав чіткої відповіді.

2 березня у суді Герман Галущенко обурювався, що на адресу СІЗО надходять депутатські запити про його умови перебування, зокрема, чи користується він платною камерою. Однак тоді він нічого не сказав про заборону оприлюднення цих даних.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Щоправда, він може вийти із столичного СІЗО, внісши заставу на спецрахунок суду у розмірі 200 млн грн. У суді експосадовець назвав застава у 200 млн грн непідйомною: «Такий розмір застави фактично змушує мене перебувати у слідчому ізоляторі без можливості її внести».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Як відомо, 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Також повідомлялося, що Германа Галущенка на плівках фігуранти називали «Професором» та «Сигізмундом».