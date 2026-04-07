Як уникнути тюрми молодій жінці? Засуджена на чотири роки використала несподіваний лайфхак

Жінка народила четверту дитину і отримала відтермінування вироку

У Хмельницькому місцевий суд вдруге застосував відстрочку виконання вироку на прохання багатодітної матері, засудженої за корупційний злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Згідно з вироком, який набрав чинності два роки тому, у грудні 2023 року жінку було визнано винною у передачі неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. А саме – обвинувачена запропонувала $1 тис. хабаря старшому слідчому за закриття кримінального провадження за фактом крадіжки. У цій справі жінку було викликано на допит як свідка. Під час повторної зустрічі обвинуваченої із правоохоронцем у службовому кабінеті жінка поклала 2 тис. грн у його блокнот. Після чого її було викрито.

У суді обвинувачена, у якої на той час було троє малолітніх дітей, повністю визнала вину і щиро розкаялася. Підтвердила, що пропонувала хабар старшому слідчому без жодного примусу за закриття кримінального провадження за фактом крадіжки.

У підсумку Феміда призначила чотири роки позбавлення волі з конфіскацією «хабарних» грошей на суму 2 тис. грн у дохід держави.

Жінка не оскаржувала вирок в апеляційному суді. Натомість у середині січня 2024 року подала клопотання про відтермінування вироку. Свої аргументи підкріпила тим, що виховує трьох неповнолітніх дітей, в тому числі малолітнього сина, який часто хворіє. Засуджена перебуває у декретній відпустці і не має змоги відбувати призначене їй покарання в місцях позбавлення волі.

Тоді під час розгляду клопотання прокурор поклався на розсуд суду. І суд вирішив відтермінувати виконання вироку до часу, коли наймолодша дитина засудженої досягне трирічного віку. Тобто до 31 березня 2026 року.

Феміда врахувала вимоги статті 536 Кримінального процесуального кодексу («Відстрочка виконання вироку»), яка дозволяє відстрочку вироку, якщо засуджена є вагітною або у неї на руках малолітня дитина, якій не виповнилося три роки. Також суд перерахував рішення Європейського суду з прав людини в справі, де серед іншого згадувалася справа «Чіжов проти України», у якій ішлося: «Позитивним обов’язком держави є організація системи виконання рішень таким чином, щоб гарантувати виконання без жодних не виправданих затримок, і так, щоб ця система була ефективною і законодавчо, і практично».

За день до того, як вирок мав бути приведений до виконання, 30 березня 2026 року засуджена направила до суду нове клопотання. У ньому жінка зазначила: з часу набрання чинності вироку у неї народилася ще одна, четверта дитина (у жовтні 2025 року). Відповідно, вона не має змоги відбувати призначене їй покарання в місцях позбавлення волі.

Цього разу прокурор не заперечував проти задоволення клопотання засудженої.

«Відстрочити виконання вироку Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 6 грудня 2023 року, яким особі призначено покарання за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки до досягнення її малолітнім сином трирічного віку, а саме до 3 жовтня 2028 року», – зазначено в ухвалі суду.

витяг із судового реєстру

