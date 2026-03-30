Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ви не розумієте природу сучасної війни». Український виробник дронів звернувся до глави Rheinmetall

Лариса Голуб
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Олександр Яковенко запросив главу компанії особисто подивитися, як виготовляють дрони в Україні
фото з відкритих джерел

Олександр Яковенко відповів на заяву очільника Rheinmetall про те, що в Україні дрони виробляють «домогосподарки з 3D-принтерами»

Засновник компанії Taf Drones Олександр Яковенко відреагував на слова генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Той скептично висловився про український сегмент безпілотників, зазначивши, що дрони в Україні виробляють нібито «домогосподарки за допомогою 3D-принтерів», інформує «Главком».

Олександр Яковенко оприлюднив відкритий лист до гендиректора німецького концерну, в якому розкритикував європейський оборонний істеблішмент за нерозуміння сучасної війни та навів приголомшливу статистику ефективності українських дронів.

«Коли Ви назвали українських виробників дронів «українськими господинками з 3D-принтерами на кухні» – ви продемонстрували, наскільки глибоко європейський оборонний істеблішмент досі не розуміє природу сучасної війни. Це не про емоції. Це про реальність на полі бою», – написав Олександр Яковенко.

Також представник української компанії навів цифри, які демонструють домінування безпілотників над традиційним озброєнням:

  • 819 737 підтверджених ударів здійснили українські дрони лише за 2025 рік.
  • 90% усіх бойових втрат російської армії завдано саме безпілотниками – це більше, ніж усі інші види озброєння разом узяті.
  • 100 000 FPV-дронів на місяць виробляє лише одна компанія TAF Industries.

Яковенко також зауважив, що війна в Україні це перша справжня дроново-промислова війна.

«Вона вже довела: застарілі європейські платформи – якими б дорогими чи «серйозними» вони не були б менш релевантними, якщо не інтегрують саме ті технології, над якими ви глузуєте», – звернувся Яковенко до гендиректора оборонного концерну Rheinmetall.

Також Яковенко додав, що збирати безпілотники – це не гра в Lego.

«Це промисловий дарвінізм у реальному часі. Ми ітеруємо щотижня. Ми втрачаємо заводи від ракет і відновлюємо їх за тижні. Ми друкуємо деталі у підвалах та відправляємо 100 000 ударних систем на місяць, тоді як ваші інженери все ще потребують 3–5 років та сотні мільйонів євро на сертифікацію навіть незначного оновлення», – зазначив Яковенко.

Яковенко також закликав Арміна Паппергера припинити сміятися над кухонним столом.

«Приїжджайте і навчитеся, як насправді ведеться війна завтрашнього дня. Бо наступного разу, коли хтось запитає «кому потрібні танки в епоху дронів?», відповідь може виявитися простішою, ніж вам здається: Той, хто досі вірить у 1979 рік, програє тому, хто будує у 2026-му», – запропонував Яковенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників безпілотників «домогосподарками з 3D-принтерами». Відповідаючи на запитання «Главкома» Зеленський зауважив, «якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall».

Зауважимо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. Він також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

На тлі скандалу 29 березня Rheinmetall опублікував заяву, в якій фактично спробував пом’якшити ситуацію: «Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії… Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок».

Раніеш Армін Паппергер заявив, що припинення війни між Росією та Україною у 2026 році є малоймовірним, оскільки Москва, за його словами, не зацікавлена в її завершенні.

 

 

Теги: дрон Володимир Зеленський Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua