«Ви не розумієте природу сучасної війни». Український виробник дронів звернувся до глави Rheinmetall

Олександр Яковенко відповів на заяву очільника Rheinmetall про те, що в Україні дрони виробляють «домогосподарки з 3D-принтерами»

Засновник компанії Taf Drones Олександр Яковенко відреагував на слова генерального директора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Той скептично висловився про український сегмент безпілотників, зазначивши, що дрони в Україні виробляють нібито «домогосподарки за допомогою 3D-принтерів», інформує «Главком».

Олександр Яковенко оприлюднив відкритий лист до гендиректора німецького концерну, в якому розкритикував європейський оборонний істеблішмент за нерозуміння сучасної війни та навів приголомшливу статистику ефективності українських дронів.

«Коли Ви назвали українських виробників дронів «українськими господинками з 3D-принтерами на кухні» – ви продемонстрували, наскільки глибоко європейський оборонний істеблішмент досі не розуміє природу сучасної війни. Це не про емоції. Це про реальність на полі бою», – написав Олександр Яковенко.

Також представник української компанії навів цифри, які демонструють домінування безпілотників над традиційним озброєнням:

819 737 підтверджених ударів здійснили українські дрони лише за 2025 рік.

90% усіх бойових втрат російської армії завдано саме безпілотниками – це більше, ніж усі інші види озброєння разом узяті.

100 000 FPV-дронів на місяць виробляє лише одна компанія TAF Industries.

Яковенко також зауважив, що війна в Україні це перша справжня дроново-промислова війна.

«Вона вже довела: застарілі європейські платформи – якими б дорогими чи «серйозними» вони не були б менш релевантними, якщо не інтегрують саме ті технології, над якими ви глузуєте», – звернувся Яковенко до гендиректора оборонного концерну Rheinmetall.

Також Яковенко додав, що збирати безпілотники – це не гра в Lego.

«Це промисловий дарвінізм у реальному часі. Ми ітеруємо щотижня. Ми втрачаємо заводи від ракет і відновлюємо їх за тижні. Ми друкуємо деталі у підвалах та відправляємо 100 000 ударних систем на місяць, тоді як ваші інженери все ще потребують 3–5 років та сотні мільйонів євро на сертифікацію навіть незначного оновлення», – зазначив Яковенко.

Яковенко також закликав Арміна Паппергера припинити сміятися над кухонним столом.

«Приїжджайте і навчитеся, як насправді ведеться війна завтрашнього дня. Бо наступного разу, коли хтось запитає «кому потрібні танки в епоху дронів?», відповідь може виявитися простішою, ніж вам здається: Той, хто досі вірить у 1979 рік, програє тому, хто будує у 2026-му», – запропонував Яковенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також відреагував на заяву генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, який назвав українських виробників безпілотників «домогосподарками з 3D-принтерами». Відповідаючи на запитання «Главкома» Зеленський зауважив, «якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall».

Зауважимо, скандал навколо Rheinmetall розгорівся після інтерв’ю генерального директора компанії Арміна Паппергера виданню The Atlantic. У ньому він зневажливо висловився про українське виробництво безпілотників. Він також додав, що створення дронів нагадує «гру з Lego» і не є технологічним проривом, підкресливши, що це «не технологія Lockheed Martin, General Dynamics чи Rheinmetall».

На тлі скандалу 29 березня Rheinmetall опублікував заяву, в якій фактично спробував пом’якшити ситуацію: «Ми з глибокою повагою ставимося до неймовірних зусиль українського народу у захисті від російської агресії… Кожна жінка та кожен чоловік в Україні роблять неоціненний внесок».

Раніеш Армін Паппергер заявив, що припинення війни між Росією та Україною у 2026 році є малоймовірним, оскільки Москва, за його словами, не зацікавлена в її завершенні.