Війна на Близькому Сході: Європейська рада оприлюднила заяву за підсумками засідання

Європейська рада закликала до деескалації та максимальної стриманості на Близькому Сході

У заяві йдеться про необхідность забезпечення безпеки в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці

Європейська рада провела засідання щодо ситуації на Близькому Сході та закликала до деескалації і стриманості, висловивши занепокоєння втратами серед цивільного населення.

«Главком» публікує повний текст заяви за підсумками засідання.

«Європейська рада вітає посилені зусилля, оголошені державами-членами, зокрема через зміцнену координацію з партнерами в регіоні, з метою забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, щойно для цього будуть створені відповідні умови.

Європейська рада рішуче засуджує невибіркові військові удари Ірану по країнах регіону та висловлює солідарність із постраждалими державами.

ЄР закликає Іран і його проксі негайно припинити ці атаки та поважати суверенітет і територіальну цілісність держав регіону відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2817, яка має бути повністю виконана.

Європейська рада підкреслює важливість скоординованих дій для допомоги партнерам у зміцненні спроможностей протидії дронам і протиповітряної оборони.

У цьому контексті вона вітає готовність України надати підтримку та експертизу у сфері ППО і протидії дронам країнам Перської затоки.

Європейський Союз твердо й беззастережно підтримує держави-члени, розташовані поблизу регіону.

Він вітає підтримку, яку держави-члени вже надали, зокрема шляхом розгортання військових засобів у Східному Середземномор’ї та на підтримку Кіпру.

Європейська рада нагадує про необхідність захисту повітряного простору регіону, забезпечення морської безпеки та дотримання свободи судноплавства, а також засуджує будь-які дії, що загрожують навігації або перешкоджають входу і виходу суден через Ормузьку протоку.

Європейський Союз і надалі захищатиме свою безпеку та інтереси, працюючи з регіональними та глобальними партнерами для протидії наслідкам триваючих бойових дій.

Європейська рада закликає Комісію й надалі звітувати перед Радою про можливий вплив останніх подій на ЄС у частині енергетичної безпеки та цін на енергоносії, ланцюгів постачання та міграції, а також за потреби пропонувати відповідні заходи.

Європейський Союз і надалі взаємодіятиме з партнерами в регіоні, щоб сприяти деескалації та регіональній стабільності.

ЄС готовий долучитися до всіх дипломатичних зусиль для зниження напруженості, досягнення тривалого врегулювання, припинення бойових дій, запобігання набуттю Іраном ядерної зброї та припинення його дестабілізуючої діяльності, включно з його балістичною ракетною програмою.

Європейська рада знову наголошує, що Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю і що він має виконувати свої юридично зобов’язуючі зобов’язання у сфері ядерного контролю відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Європейська рада закликає Іран відновити повну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії.

Європейська рада закликає іранський режим припинити насильство і репресії проти власного народу та закликає до поваги до прав людини й основоположних свобод іранського народу, включно з правом обирати власне майбутнє».

Раніше повідомлялось, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії у спільній заяві рішуче засудили фактичне закриття Ормузької протоки Іраном.