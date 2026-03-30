Сили оборони знищили переправу окупантів на Слов’янському напрямку

Росіяни зводять понтонні переправи

Військові батальйону безпілотних систем Apachi 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ знищили переправу окупантів через річку Бахмутку на Слов’янському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу батальйону.

«На Слов’янському напрямку російські війська активно застосовують тактику інфільтрації невеликими групами. Усі укриття та схованки, які ворог облаштовує для захисту від дронів і негоди, оперативно виявляються та знищуються підрозділом ББпС «Apachi», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог також не полишає спроб форсувати річку Бахмутка, швидко зводячи понтонні переправи. Розвідка своєчасно виявляє їх, а пілоти «Apachi» знищують мости ще до того, як росіяни встигають ними скористатися.

«Крім того, росіяни намагаються блокувати українську логістику за допомогою FPV-дронів-«ждунів» з оптоволоконним управлінням та резервним живленням. Завдяки гексакоптерам підрозділу «Apachi» ці дрони успішно знищуються, що суттєво підвищує безпеку наших логістичних маршрутів», – додають військові.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень. Учора противник завдав ракетного удару однією ракетою, 70 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9355 дронів-камікадзе та здійснив 3912 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню.

До слова, нині триває 1496-й день повномасштабної війни в Україні.