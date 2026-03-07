Київське СІЗО заробляє мільйони на платних камерах (документи)

У слідчому ізоляторі є 27 камер з поліпшеними умовами тримання

Лише за два місяці 2026 року надходження від камер з поліпшеними умовами тримання склали 773,1 тис. грн

За 2020 рік-два місяці 2026 року Державна установа «Київський слідчий ізолятор» заробила 31,8 млн грн на платних камерах. Про це «Главкому» повідомив начальник СІЗО Володимир Халавка у відповіді на запит.

За його даними, найбільше прибутків слідчий ізолятор отримав за 2023-2024 роки – майже 8 млн грн кожного року. Торік надходження від надання камер з поліпшеними умовами тримання дещо впали – до 6,53 млн грн.

Всього, у столичному СІЗО нараховується 374 камери. На кінець лютого у слідчому ізоляторі трималася 2461 особа. З них 1578 осіб, до яких суди застосували запобіжних захід у вигляді тримання під вартою і 439 осіб, які перебувають під слідством.

Також у Київському СІЗО є 27 камер з поліпшеними умовами тримання, які розраховані на 61 ув’язненого.

Раніше заступник міністра юстиції Євген Пікалов заявляв, що у столичному СІЗО діє певна черга, щоб потрапити у платні камери.

Як повідомляв «Главком», з 17 лютого 2026 року у Київському СІЗО перебуває ексміністр енергетики і юстиції Герман Галущенко, підозрюваний у корупційному злочині. 4 березня колишній топпосадовець написав заяву на керівника адміністрації ізолятора, в якій заборонив надавати будь-яку інформацію медіа про його умови перебування у слідчому ізоляторі.