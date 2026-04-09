Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані

Джей Ді Венс, який раніше скептично ставився до військового втручання, може зробити Іран більш сприйнятливим до діалогу

Адміністрація Дональда Трампа готується до вирішального раунду переговорів із Тегераном, які мають розпочатися цієї суботи в Ісламабаді. Делегацію США очолить віцепрезидент Джей Ді Венс, до якого приєднаються спецпосланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. Мета зустрічі – перетворити крихке двотижневе припинення вогню на довгострокову мирну угоду, проте дипломатичний процес стартує на тлі глибоких розбіжностей та взаємних звинувачень. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Times.

Попри офіційний режим тиші, іранська сторона вже заявляє про порушення домовленостей. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у продовженні ізраїльських ударів по «Хезболлі» в Лівані та критикував вимогу Вашингтона щодо повної відмови Тегерана від збагачення урану. Білий дім, своєю чергою, заперечує, що питання Лівану було частиною угоди, і наполягає на «нульовому збагаченні» як непохитній умові Трампа.

Ключові виклики переговорів:

американські посадовці стежать за обіцянкою Ірану відкрити Ормузьку протоку. Наразі ознак відновлення активного судноплавства мало, а Тегеран вимагає транзитних платежів за прохід суден.

Іран наполягає на своєму суверенному праві збагачувати уран, тоді як адміністрація Трампа прагне повної ліквідації іранського ядерного потенціалу. Експерти, зокрема Роберт Меллі, вважають малоймовірним укладання всеосяжної угоди в такі стислі терміни, припускаючи лише низку обмежених домовленостей;

експертне середовище висловлює занепокоєння через відсутність у переговорній групі США професійних дипломатів, які спеціалізуються на Ірані. Водночас вибір Джей Ді Венса, який раніше скептично ставився до військового втручання, може зробити іранську сторону більш сприйнятливою до діалогу.

Дональд Трамп перебуває під подвійним тиском: з одного боку – через зростання цін на енергоносії та втому суспільства від війни, з іншого – через критику «яструбів» всередині США, які вимагають не йти на поступки без вирішення фундаментальних загроз. Ситуацію ускладнює позиція Ізраїлю, який може наполягати на продовженні бойових дій до повного повалення іранського режиму, що виходить за межі офіційно задекларованих цілей Вашингтона.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами.

За його словами, ігнорування заклику до перемир'я в Лівані, поява безпілотника в іранському небі всупереч домовленостям та відмова визнати право країни на збагачення урану роблять поточні переговори чи двостороннє припинення вогню неможливими.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.