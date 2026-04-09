Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані

Аліна Самойленко
фото: AP

Джей Ді Венс, який раніше скептично ставився до військового втручання, може зробити Іран більш сприйнятливим до діалогу

Адміністрація Дональда Трампа готується до вирішального раунду переговорів із Тегераном, які мають розпочатися цієї суботи в Ісламабаді. Делегацію США очолить віцепрезидент Джей Ді Венс, до якого приєднаються спецпосланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер. Мета зустрічі – перетворити крихке двотижневе припинення вогню на довгострокову мирну угоду, проте дипломатичний процес стартує на тлі глибоких розбіжностей та взаємних звинувачень. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Times.

Попри офіційний режим тиші, іранська сторона вже заявляє про порушення домовленостей. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф звинуватив США у продовженні ізраїльських ударів по «Хезболлі» в Лівані та критикував вимогу Вашингтона щодо повної відмови Тегерана від збагачення урану. Білий дім, своєю чергою, заперечує, що питання Лівану було частиною угоди, і наполягає на «нульовому збагаченні» як непохитній умові Трампа.

Ключові виклики переговорів:

  • американські посадовці стежать за обіцянкою Ірану відкрити Ормузьку протоку. Наразі ознак відновлення активного судноплавства мало, а Тегеран вимагає транзитних платежів за прохід суден.
  • Іран наполягає на своєму суверенному праві збагачувати уран, тоді як адміністрація Трампа прагне повної ліквідації іранського ядерного потенціалу. Експерти, зокрема Роберт Меллі, вважають малоймовірним укладання всеосяжної угоди в такі стислі терміни, припускаючи лише низку обмежених домовленостей;
  • експертне середовище висловлює занепокоєння через відсутність у переговорній групі США професійних дипломатів, які спеціалізуються на Ірані. Водночас вибір Джей Ді Венса, який раніше скептично ставився до військового втручання, може зробити іранську сторону більш сприйнятливою до діалогу.

Дональд Трамп перебуває під подвійним тиском: з одного боку – через зростання цін на енергоносії та втому суспільства від війни, з іншого – через критику «яструбів» всередині США, які вимагають не йти на поступки без вирішення фундаментальних загроз. Ситуацію ускладнює позиція Ізраїлю, який може наполягати на продовженні бойових дій до повного повалення іранського режиму, що виходить за межі офіційно задекларованих цілей Вашингтона.

Раніше спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф повідомив про порушення трьох ключових положень із запропонованого Тегераном плану, який мав стати фундаментом для діалогу зі Сполученими Штатами. 

За його словами, ігнорування заклику до перемир'я в Лівані, поява безпілотника в іранському небі всупереч домовленостям та відмова визнати право країни на збагачення урану роблять поточні переговори чи двостороннє припинення вогню неможливими.

Нагадаємо, що США не виключають відновлення ударів по Ірану навіть під час перемир’я і вже назвали умову, за якої бойові дії можуть поновитися. Американська сторона уважно відстежує переміщення іранських військ і техніки. Він прямо попередив, що будь-які спроби змінити позиції можуть стати приводом для нових ударів.

До слова, Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів.

Читайте також

Боєприпаси малопомітні, можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом
Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців
6 квiтня, 19:03
Раніше Віткофф та Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із Володимиром Путіним
Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: подробиці від Буданова
4 квiтня, 18:59
Нині триває 1491-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 25 березня 2026 року
25 березня, 08:15
Іран заговорив про нову фазу війни
Іран пригрозив США «сюрпризами»: що заявили у Тегерані
23 березня, 19:05
Беньямін Нетаньягу заявив про необхідність наземної операції в Ірані
Прем'єр Ізраїлю назвав умову зміни режиму в Ірані
20 березня, 14:15
Нині триває 1484-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 березня 2026 року
18 березня, 08:20
Церемонія Оскар 2026 повний список переможців
Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року
16 березня, 06:18
Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року
Атака на Україну, візит президентки Бундестагу. Головне за 11 березня 2026 року
11 березня, 21:22
Зеленський прокоментував роль США у переговорах з РФ
Зеленський закликав Трампа тиснути на Путіна
11 березня, 20:43

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Вчора, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
7 квiтня, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
