Влада Німеччини вимагає від Ірану прозорого розслідування катастрофи літака МАУ



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Розшифровка бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні

У Меркель наголосили про важливість визнання Іраном відповідальності за збиття літака

Іранська сторона має забезпечити прозоре розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», що був збитий 8 січня військовими поблизу Тегерана.

Про це заявила офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар на брифінгу 13 січня, повідомляє Укрінформ.

«Визнання Іраном відповідальності за збиття літака є дуже-дуже важливим. І наразі йдеться про забезпечення транспарентності при розслідуванні трагедії, щоб було дійсно відтворено: що, коли та в який спосіб відбувалося. І все це має відбуватися у тісній співпраці з країнами, які це зачепило – особливо з Україною та Канадою», - сказала Адебар.

Вона також прокоментувала протести в Тегерані, наголосивши, що жителі Ірану мають право на проведення мирних демонстрацій та висловлення гніву, яке влада мусить поважати та утриматися від насильства.

«Відеокадри з місця протестів викликають велике занепокоєння. Ми апелюємо до силових структур проявити максимальну стриманість і наголошуємо на праві іранців виходити на вулиці, щоб висловити жалобу та свою думку», - сказала Адебар.

За її словами, іранський народ повинен мати можливість мирно та вільно протестувати, тим більше - проявити «скорботу і навіть гнів після жахливої катастрофи».

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.

Як відомо, робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані Boeing МАУ буде проводитися в Україні.

До 19 січня тіла загиблих мають повернути в Україну. Український уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги.

Як повідомлялося, військові Ірану взяли на себе повну відповідальність за збитий український літак.

У столиці Ірану розпочалися акції протесту після того, як влада країни визнала, що український літак у середу під Тегераном помилково збили іранські військові.

У суботу вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об’єктів.

Раніше Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.



