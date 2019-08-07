Відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом - ЗМІ
Валентин Гафт відомий глядачам за ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітонька», «Гараж», «Чародії» та «Майстер і Маргарита»
83-річна зірка радянського кіно був доправлений в одну з московських лікарень близько тижня тому
Народний артист РРФСР Валентин Гафт переніс інсульт.
За інформацією видання 83-річна зірка радянського кіно був доправлений в одну з московських лікарень близько тижня тому.
Стан артиста у лікарів викликав серйозні побоювання, тому спочатку його помістили до реанімації. До теперішнього часу стан актора стабілізувався, зараз він перебуває у відділенні неврології.
Актор найбільш відомий глядачам за ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітонька», «Гараж», «Чародії» та «Майстер і Маргарита».
Нагадаємо, наприкінці 2017 року Валентин Гафт також був госпіталізуваний у Москві через невдале падіння. Зазначалося, що актор переніс операцію.