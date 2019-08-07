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    У світі

    Відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом - ЗМІ

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    Валентин Гафт відомий глядачам за ролями у фільмах &laquo;Здрастуйте, я ваша тітонька&raquo;, &laquo;Гараж&raquo;, &laquo;Чародії&raquo;&nbsp;та &laquo;Майстер і Маргарита&raquo; - Відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом - ЗМІ
    Валентин Гафт відомий глядачам за ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітонька», «Гараж», «Чародії» та «Майстер і Маргарита»

    83-річна зірка радянського кіно був доправлений в одну з московських лікарень близько тижня тому

    Народний артист РРФСР Валентин Гафт переніс інсульт.

    Про це повідомляє «Рен ТВ».

    За інформацією видання 83-річна зірка радянського кіно був доправлений в одну з московських лікарень близько тижня тому.

    Стан артиста у лікарів викликав серйозні побоювання, тому спочатку його помістили до реанімації. До теперішнього часу стан актора стабілізувався, зараз він перебуває у відділенні неврології.

    Актор найбільш відомий глядачам за ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітонька», «Гараж», «Чародії» та «Майстер і Маргарита».

    Нагадаємо, наприкінці 2017 року Валентин Гафт також був госпіталізуваний у Москві через невдале падіння. Зазначалося, що актор переніс операцію.

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