Відомого актора Валентина Гафта госпіталізували з інсультом - ЗМІ



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Валентин Гафт відомий глядачам за ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітонька», «Гараж», «Чародії» та «Майстер і Маргарита»

83-річна зірка радянського кіно був доправлений в одну з московських лікарень близько тижня тому

Народний артист РРФСР Валентин Гафт переніс інсульт.

Про це повідомляє «Рен ТВ».

За інформацією видання 83-річна зірка радянського кіно був доправлений в одну з московських лікарень близько тижня тому.

Стан артиста у лікарів викликав серйозні побоювання, тому спочатку його помістили до реанімації. До теперішнього часу стан актора стабілізувався, зараз він перебуває у відділенні неврології.

Актор найбільш відомий глядачам за ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітонька», «Гараж», «Чародії» та «Майстер і Маргарита».

Нагадаємо, наприкінці 2017 року Валентин Гафт також був госпіталізуваний у Москві через невдале падіння. Зазначалося, що актор переніс операцію.